Alerte Emploi : les offres du 10 octobre

EN LOT-ET-GARONNE

Concession automobile recherche un mécanicien préparateur de véhicules d’occasion. Justifiant d’une formation et d’une expérience significative dans l’entretien et la réparation d’automobiles, vous devez pouvoir intervenir en autonomie. Vous êtes capable d’utiliser l’outil de diagnostic électronique (valises et outil informatique). Formation possible avant le recrutement selon profil

Cdi marmande

Expérience exigée de 2 ans

Vous serez chargé/e d’assister un dentiste dans son cabinet. Vous avez des connaissances en secrétariat et en accueil. Vous avez impérativement des connaissances en normes d’hygiène. Autonome, dynamique, vous avez envie de vous investir dans cette mission. Vous êtes en mesure de vous adapter à des horaires qui peuvent être flexibles (du mardi au vendredi) en fonction des situations (urgences, etc). Ce poste est ouvert à toute personne motivée par la voie de la formation (contrat d’apprentissage avec école sur Bordeaux pour une durée de 18 mois).

MARMANDE

060DTBP – Vendeur Comptoir Matériaux

Sous la responsabilité du directeur de dépôt vos missions seront :

- l’accueil de la clientèle : artisan, professionnels, particuliers.

- l’analyse des besoins clients et la proposition de produits adaptés

Vous êtes amené à faire l’encaissement et la préparation de commandes . Vous pourrez réaliser des devis pour la préparation de chantiers. Vous réaliserez de la gestion de stock et de commandes (inventaire tournant). Vous rencontrerez les fournisseurs et étudierez leurs propositions commerciales.

Vous devez maîtriser l’outil informatique : création de nouvelles références selon les besoins et mise à jour de tarifs.

Vous avez des connaissances dans le secteur du bâtiment.

2 ans d’expérience exigés

CDI TONNEINS

Poste qui nécessite une bonne acuité visuelle et le sens de la précision pour surveiller le passage des planches sur une ligne de transformation du bois (tri des planches).

Savoir travailler en équipe.

Horaires : 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h et le vendredi : 8 h à 12 h

Avoir une connaissance du secteur bois serait un +

Le contrat de travail sera précédé d’une action de formation préalable au recrutement (période de formation en interne de 400 heures).

CDI DURANCE

Pour tous les postes proposés, il s’agit de travailler de jour, comme de nuit, week-end inclus. Horaires en 5 X 8

Vous pouvez être amené/e à rester debout de façon prolongée et à porter un peu de poids. Vous savez lire, écrire et compter.

Plusieurs postes à pourvoir :

- Ouvriers de production (plusieurs postes)

- Caristes possédant le CACES (plusieurs postes)

- Électromécaniciens de maintenance (plusieurs postes)

- Diéséliste (maintenance, entretien des chariots élévateurs et engins de chantier, 1 poste)

- Magasinier (gestion et organisation du stock)

LES DÉBUTANTS SONT ACCEPTES

SAMAZAN

EN SUD-GIRONDE

Vous interviendrez en qualité de vendeur / vendeuse en boulangerie pour des sites situés sur Langon et Toulenne.

Vos missions :

- Accueillir la clientèle

- Mettre en place les produits

- Servir

- Encaisser

- Entretenir les locaux et les outils de travail

Vous avez le sens du travail en équipe et de la satisfaction client.

Vous êtes en capacité d’assurer les déplacements de façon autonome.

Vous travaillez 5 à 6 jours par semaine selon les besoins.

Rémunération : smic + heures de dimanche + heures supplémentaires.

Poste pérennisable

Vous pouvez déposer votre candidature par mail ou directement en magasin au 1 place Kennedy à Langon

********* POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT **********

33- LANGON/TOULENNE

CDD 1 mois

Expérience exigée d’un An

Dans le cadre d’une création de 2 postes, vous interviendrez en qualité d’électricien(ne) sur des planchers béton et des banches dans des logements collectifs.

Départ de l’entreprise avec le véhicule de la société.

Déplacements à la journée avec paniers repas.

***Prise de poste immédiate***

33-MAZERES

CDI

Salaire selon compétences