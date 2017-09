ALERTE EMPLOI - Les offres de vendredi 8 septembre

EN SUD-GIRONDE

***Vous souhaitez devenir préparateur de commandes***

Vous êtes organisé(e) et dynamique :

– conduite de trans-palette électrique avec CACES 1.

– travail en commande vocale et en milieu température ambiante. Pas d’exposition au grand froid ni surgelé.

– prélèvement des colis en zone de picking, dépôt des colis sur les palettes, validation des palettes puis dépôt sur quais.

– règles de sécurité et utilisation de la filmeuse.

– port de charges allant jusqu’à 25 kilos.

Débutant accepté

LANGON

Prime performance. Pause payée 1h75

Dans le cadre de l’expansion de l’entreprise, vous serez chargé(e) de :

– Valoriser les commandes par tournées de distribution

– Gérer les manques (vérification régulière de la feuille de manque)

– Vérifier régulièrement l’avancement de la saisie

– Prendre les commandes téléphoniques et/ou fax

– Éditer les feuilles de routes

– Saisir les temps de préparation

– Réinitialiser le stock.

Vous éditerez :

– les statistiques par vendeur

– les statistiques par Groupe

– les indisponibilités

– les écarts sur BL

– le récapitulatif des entrées/sorties

Expérience sur poste similaire et agroalimentaire fortement appréciée et rapidité de frappe exigée.

Vous travaillez sur 5 jours en fonction des planning (du dimanche au vendredi).

Horaire prise de service entre 14h00 et 19h00 avec une fin de service entre 21h30 et 3h00 selon exigences de l’activité.

***LA COLLABORATION POURRA ÊTRE PÉRENNISÉE***

Langon

Transports de personnes vers les hôpitaux aéroport gare etc …

Carte pro gironde obligatoire (H/F)

Profession réglementée : Chauffeur / Chauffeuse de taxi

Formation ou habilitation généralement requises pour cette profession : CQP Conducteur de taxi ou Carte Professionnelle de Chauffeur de taxi

BORDEAUX

Auprès d’une clientèle de particuliers, vous avez pour mission de créer et développer un portefeuille client par la commercialisation de prestations liées à notre activité :

Possibilité d’évolution rapide, selon compétences

33 – GIRONDE SUR DROPT

Contrat à durée indéterminée

Mensuel de 1481.00 EU sur 12 mois SMIC + Commissions non plafonnées

EN LOT-ET-GARONNE

Pour tous les postes proposés, il s’agit de travailler de jour, comme de nuit, week-end inclus. Vous pouvez être amené/e à rester debout de façon prolongée et à porter un peu de poids. Vous savez lire, écrire et compter. Si vous êtes motivé/e pour travaillez dans ces conditions, nous vous proposons de participer à une réunion d’information suivie d’une visite d’entreprise. Dans ce cas, merci de postuler à cette offre en télé candidatant : vous recevrez ensuite un mail / SMS / appel téléphonique vous donnant le lieu et l’heure de la rencontre avec pôle emploi et l’employeur. Prévoyez des chaussures fermées (pour des raisons de sécurité) le jour de la visite et un CV actualisé. Comptez une demi journée de disponibilité. Plusieurs postes à pourvoir : – Ouvriers de production (plusieurs postes) – Electromécaniciens de maintenance (plusieurs postes) – Diéséliste (maintenance, entretien des chariots élévateurs et engins de chantier, 1 poste) – Magasinier (gestion et organisation du stock)

SAMAZAN

Assurer la réception et la distribution des matériels électriques et d’irrigation Manutention, transfert et rangement de matériaux, contenants et palettes à l’aide d’un engin de manutention Réception, vérification et stockage des produits et marchandises Préparation des livraisons et des expéditions Etiquetage, classement et emballage des produits et des marchandises Préparation des matériels ou des véhicules

CDD 4 MOIS / TONNEINS

Nous recherchons un professionnel de la restauration pour un poste de cuisinier/cuisinière (H/F). Sérieux, ponctuel et consciencieux vous aurez la charge de la gestion de la cuisine, les commandes fournisseurs, la préparation des plats de type brasserie, pizza, des desserts ainsi que l’entretien des locaux en respectant les normes HACCP. Service le midi uniquement et le soir si réservation.

CDI MARMANDE

EXPERIENCE EXIGEE

Nous recherchons un(e) professionnel(le) de la restauration pour assurer le service restaurant du midi. Dressage de la salle, service et entretien des locaux seront vos taches principales. Vous détenez un CAP restauration et au moins 3 ans d’expérience dans le domaine.

CDD 3 MOIS MARMANDE

Entreprise de Transports Sanitaires recherche un Titulaire du Certificat de Compétences au Métier de Conducteur de Taxi du 47 (H/F).

CDD 30JOURS / TONNEINS