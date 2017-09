ALERTE EMPLOI - Les offres de vendredi 15 septembre

EN SUD-GIRONDE

Spécial offres d’emploi SILVER ECONOMIE :

La Silver économie : c’est l’économie générée en réponse aux besoins des personnes âgées en termes de biens et de services.

060GNCZ : Auxiliaire de vie – CDI – 28h00

060GPLN : Auxiliaire de vie – CDI – 28h00

060GWSD : Assistant / Assistante de vie – CDI – 27h00

060GMQZ : Auxiliaire de vie – CDI – 28h00

060GTYY : Auxiliaire de vie – CDI – 35h00

060GZTG : Aide à domicile – CDI – 24h00

060HCYX : Aide à domicile – CDI – 24h00

060HBZL : Auxiliaire de vie – CDI – 24h00

060BGWC : Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées – CDI – 10h00

059SMWT : Infirmier / Infirmière d’hospitalisation à domicile – CDI – 35h00

EN LOT-ET-GARONNE

Recherche Infirmier/ère à mi-temps auprès de personnes âgées. Pas de travail de nuit. Amplitude horaire : 7h-21h. 2 postes à pourvoir. CCN 51.

CDI

Impérativement titulaire d’une qualification dans le domaine de l’aide à la personne (Bac pro, ou titre professionnel assistant de vie, ou BEP Carrières sanitaires et sociales. Poste à pourvoir sur le secteur de Duras. Vous serez amenés à utiliser votre véhicule pour les déplacements (remboursements des frais kilométriques selon convention applicable). Minimum 130h/ mois, ou temps plein.

CDI possible à l’issu du CCD si l’activité le permet.

Vous serez responsable de votre caisse, vous avez un bon sens commercial et un bon relationnel. Vous êtes âgé au moins 18 ans et avez un casier judiciaire vierge. Vous avez une bonne aptitude au calcul mental. Les horaires sont tournants car vous travaillerez par roulements.

Une formation en interne est prévue.

Débutant accepté

CDD 35H

47_CASTELJALOUX

Vous justifiez d’une expérience significative dans les métiers du bâtiment et d’une polyvalence de compétences pour enseigner les cours d’atelier auprès d’apprentis en CAP MBC (maçonnerie, plomberie, électricité, menuiserie, plaquisterie, peinture, pose de revêtement…)

Compétences pédagogiques et rigueur administrative sont appréciées. Vous assurerez également le suivi des apprentis auprès des maîtres d’apprentissage en entreprises.

Diplôme bâtiment second œuvre exigé (minimum CAP)

CDI 35H

47 _ BOURGOUGNAGUE

Recherche ambulancier titulaire du Diplôme Etat Ambulancier

CDI 35H

47 _ MIRAMONT DE GUYENNE

Vous serez amené à travailler en toute autonomie afin d’assurer l’entretien courant des véhicules légers.

Vos missions principales seront l’entretien, la réparation des véhicules légers et des interventions de service rapide :

- distribution- climatisation- freinage- vidange- suspensions- embrayage

La capacité à établir un diagnostic à l’expliquer au client ainsi que de définir un procédé de réparation et à en rendre compte de manière méthodique et précise sera déterminante sur ce poste.

La participation aux actions de formation continue pour la mise à jour des connaissances et le développement des compétences sur les nouvelles technologies est également une exigence forte.

Expérience exigée

CDI 35H

47 _ MARMANDE

Vous devrez préparer les commandes, utiliser des machines pour dérouler, ré-enrouler ou découper des films plastiques

CACES R389 cat 3 (Chariot élévateur à chargement frontal)

Débutant accepté

CDD 35H

47 _ FAUGUEROLLES