ALERTE EMPLOI : les offres de mercredi 7 juin 2017

EN GIRONDE

Vous favoriserez l’insertion sociale d’adultes, en situation de handicap psychique, résidant en foyer d’hébergement et travaillant en ESAT, veillerez à la sécurité et au bien-être des personnes accueillies en circulant régulièrement dans l’établissement afin de garantir les meilleures conditions de repos, assurerez également la surveillance du site, l’accès et le contrôle des allées et venues des personnes. Vous gérerez les urgences, les situations de tension et de crise en prenant les dispositions et les contacts nécessaires et adaptés aux situations rencontrées.

Vous assurerez une écoute, prenant en compte les problèmes et difficultés rencontrées par les personnes accueillies et ferez respecter le règlement de fonctionnement de l’établissement.

Vous assurerez la liaison avec l’équipe éducative et pédagogique de jour, en l’informant des événements de la nuit.

Vous êtes impérativement titulaire d’une licence de lettres.

Vous devez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) et les copies de vos diplômes par mail.

Ce poste est à pourvoir de suite et le contrat pourra être renouvelé selon le besoin.

Formation interne prévue.

Horaire de travail essentiellement le matin.

Possibilité de coupures

– Pose de couverture tuile terre cuite et béton, lattage, zinguerie (noue, chêneau ),

– Pose de charpente industrielle, Lambris , bandeaux bois et PVC.

Expérience exigée , autonome, connaissance pavillon constructeurs appréciée, mobilité (zone d’intervention étendue) ,permis B Obligatoire

Négociation possible sur la rémunération.

CAPTIEUX

Vous enseignerez les lettres modernes en collège.

33 – LA REOLE

Vous serez en charge de la préparation des légumes (découpe).

LANGON

Vos missions :

MASSEILLES

EN LOT-ET-GARONNE

Recherche un(e) chef d’équipe pour mener à bien des aménagements d’exception.

Personne d’expérience, autonome et motivé.

La personne devra avoir les connaissances d’un paysagiste (plantation /engazonnement / taille / clôture/ arrosage / maçonnerie paysagère / électricité de jardin / bassin / terrasse bois / lecture de plan) et être mobile (chantiers dans le 47 et 33).

CDI – 35h/semaine – Ste Bazeille (47)

Pour l’entretien d’un domaine paysager nous recherchons une personne expérimentée ou qualifiée dont l’activité principale consistera en l’entretien des topiaires. Si vous ne maîtrisez pas l’art topiaire, une formation est envisageable mais une expérience préalable de cette activité constituera un plus apprécié.

Par ailleurs vous aurez à tailler des rosiers et participerez aux divers travaux habituels de l’entretien d’un parc de château.

Vous serez amené à travailler sur une échelle ou un échafaudage (taille d’arbres): ne pas être sujet au vertige.

Appelez pour prendre rendez-vous entre 10h et midi ou entre 14h et 16h.

CDD 12 mois – 16h/semaine – Grezet Cavagnan (47)

Dans le cadre d’un surcroît d’activité, nous vous confions l’installation et le dépannage de machines de métiers de bouche.

Vous travaillez à l’atelier et vous vous rendez sur les chantiers, situés dans un rayon de 100 km maximum, avec le véhicule de société .

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT

CDD 4 mois – 35h/semaine – Marmande (47)

Nos ventes se faisant à plus de 60 % à l’export, nous recherchons un/e assistant/e de ventes parlant anglais obligatoirement et espagnol idéalement.

Vous devez maîtriser absolument les règles de commerce international ainsi que les logiciels Word, Excel et Back Office, connaître Divalto serait un plus.

Vous intégrerez une équipe de 2 personnes.

Vos missions :

- assister les commerciaux terrains

- préparer les offres

- organiser les transports à l’international

- suivre les délais de livraison

- s’occuper de la facturation

- répondre au téléphone et renseigner les clients

- suivre la mise à jour des tableaux de bord

CDI – 39h/semaine – Fauillet (47)