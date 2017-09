ALERTE EMPLOI - les offres de mercredi 6 septembre

EN SUD-GIRONDE

***Vous souhaitez devenir préparateur de commandes***

Vous êtes organisé(e) et dynamique :

– conduite de trans-palette électrique avec CACES 1.

– travail en commande vocale et en milieu température ambiante. Pas d’exposition au grand froid ni surgelé.

– prélèvement des colis en zone de picking, dépôt des colis sur les palettes, validation des palettes puis dépôt sur quais.

– règles de sécurité et utilisation de la filmeuse.

– port de charges allant jusqu’à 25 kilos.

Débutant accepté

LANGON

Prime performance. Pause payée 1h75

Dans le cadre de l’expansion de l’entreprise, vous serez chargé(e) de :

– Valoriser les commandes par tournées de distribution

– Gérer les manques (vérification régulière de la feuille de manque)

– Vérifier régulièrement l’avancement de la saisie

– Prendre les commandes téléphoniques et/ou fax

– Éditer les feuilles de routes

– Saisir les temps de préparation

– Réinitialiser le stock.

Vous éditerez :

– les statistiques par vendeur

– les statistiques par Groupe

– les indisponibilités

– les écarts sur BL

– le récapitulatif des entrées/sorties

Expérience sur poste similaire et agroalimentaire fortement appréciée et rapidité de frappe exigée.

Vous travaillez sur 5 jours en fonction des planning (du dimanche au vendredi).

Horaire prise de service entre 14h00 et 19h00 avec une fin de service entre 21h30 et 3h00 selon exigences de l’activité.

***LA COLLABORATION POURRA ÊTRE PÉRENNISÉE***

Enseignant contractuel physique-chimie

Envoyer CV (précis dès le baccalauréat) + LM + copie des diplômes Merci de joindre tout justificatif (relevé de notes ) justifiant que vous avez bien suivi des cours en sciences physiques et en chimie

***URGENT, poste à pourvoir de suite***

33 – LANGON/PIAN SUR GARONNE

Vous interviendrez sur toutes les étapes de l’activité “pâtisserie”, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

**** RECRUTEMENT IMMÉDIAT ****

Pérennisation du poste possible. Rémunération selon profil et expérience.

**** TRAVAIL LE MATIN UNIQUEMENT *****

33 – LA REOLE

Au sein de l’entreprise, vous serez chargé de réaliser le nettoyage des camions.

Vous aurez la responsabilité de conduire les poids lourds jusqu’au rouleaux pour l’extérieur.

Pour l’intérieur, vous pulvériserez le désinfectant et procèderez au rinçage avec un nettoyeur haute pression à l’eau..

Pas de décapage.

Le poste ne présente pas de contraintes physiques majeures.

PERMIS CE (EC) impératif pour déplacer les camions.

***Le poste est destiné à être pérennisé***

PRISE DE POSTE IMMEDIATE

33 – MAZERES

EN LOT-ET-GARONNE

Vous avez des compétences de base en mécanique ? Vous avez le sens de la précision ? Ce poste peut vous convenir ! Entreprise spécialisée dans la plasturgie recherche deux monteurs pour compléter son équipe de production. Vous serez amené/e à monter et démonter les outillages pour respecter le planning de production, lancer la production en respectant tous les paramètres près- définis, assurer le suivi et le bon déroulement de la production, entretenir les outillages, réaliser les contrôles qualité nécessaires, remonter tout dysfonctionnement à son supérieur hiérarchique et à l’équipe, résoudre les problèmes liés à la production dans la limite de vos compétences. Votre rigueur, autonomie, motivation et votre sens d’organisation feront de vous un élément indispensable dans notre équipe.

CDI ST PARDOUX ISAAC

Au sein de notre site industriel spécialisé dans la fabrication de conserves de légumes, vous êtes sous la responsabilité du Responsable Laboratoire Contrôle Qualité.

Vos principales missions sont les suivantes :

- Contrôler la qualité du produit en fonction des normes préétablies

- Détecter les non conformités, les enregistrer et en assurer le suivi

- Prélever les boîtes pour la réalisation des tests

- S’assurer de la traçabilité.

47 – CASTELMORON SUR LOT

Contrat à durée déterminée – 3 Mois

Débutant accepté

Rattaché(e) au responsable de production, vous managez l’équipe d’opérateurs afin d’en assurer la bonne production dans le respect de la réglementation et des consignes d’hygiène et de sécurité.

Vos principales missions sont les suivantes :- gérer les effectifs en fonction de l’activité : animer l’équipe, accueillir et former les nouveaux arrivants au poste de travail, mobiliser les compétences,

- suivre et organiser la production en respectant les délais et les coûts de fabrication tout en garantissant la qualité des produits,

- piloter et suivre les indicateurs de production, analyser les résultats et suivre les plans d’actions,

- participer à la démarche d’amélioration continue, à l’optimisation des lignes de production.

47 – CASTELMORON SUR LOT

Contrat à durée déterminée – 3 mois

Débutant accepté

Bac+3, Bac+4 ou équivalent Agroalimentaire Souhaité

Au sein de notre site industriel spécialisé dans la fabrication de conserves de légumes, vous assurez le bon fonctionnement des matériels liés aux opérations électromécaniques et mécaniques dans le respect des règles de qualité, d’hygiène et de sécurité. Vous effectuez les interventions de maintenance, préventive, améliorative ou corrective, d’entretien et de dépannage dans un ou plusieurs champs techniques (mécanique, pneumatique, hydraulique) en tenant compte des impératifs de production.

Vous organisez les différentes étapes d’intervention avec méthode et en vous conformant avec rigueur aux consignes et normes de sécurité et dans le respect des critères de qualité du produit, et de contrôle des installations selon les normes.

Vous intégrez une équipe dynamique et investie.

47 – CASTELMORON SUR LOT

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 ans

Bac ou équivalent Pas de domaine Souhaité

Rattaché(e) à la Direction, vos principale missions seront :

-Réaliser l’étude du dossier de construction,

-Etablir des estimatifs de projets,

-Effectuer des métrés sur plans,

-Etablir la liste correspondant à l’exécution de l’ouvrage,

-Emettre et réceptionner des appels d’offres,

-Réaliser des devis, chiffrages et propositions de paiements,

-Effectuer les études de prix et commande fournisseurs et sous-traitants

-Réalisation et suivi de planning

-Réalisation de détails d’ouvrage

-Analyse de chantier

Secteur marmandais

Expérience souhaitée de 5 ans

CDI 39H

Conducteur routier national.

Savoir effectuer un dételage- Attelage.

Savoir débâcher.

Savoir arrimer.

Découcher à prévoir.

Départ à la semaine.

Lauzun (47)

Expérience exigée d’au moins un an avec permis CE

CDI 45h