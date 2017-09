ALERTE EMPLOI - Les offres de mardi 19 septembre

EN LOT-ET-GARONNE

TONNEINS

Recherche chauffeur poids-lourd H/F pour trajets nationaux (quelques fois européens). Pas de départ à la semaine entière. En cas de besoin, vous pourrez être amené à aider à l’activité de production.

Contrat à durée indéterminée

39H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 10.5 Euros sur 13 mois

Primes

Déplacements : Quotidiens National

Débutant accepté

MIRAMONT DE GUYENNE

Nous recherchons un cuisinier/ une cuisinière pour travailler au sein d’un restaurant traditionnel. Vous participerez à l’élaboration de la carte et des différents menus. Votre mission : la réalisation du buffet et plat du jour du midi ainsi que la cuisine du soir. Vous encadrerez deux personnes en apprentissage cuisine. Poste urgent, à pourvoir très rapidement. Pour postuler, vous pouvez candidater par mail ou téléphoner directement à l’employeur au numéro suivant : 06.52.00.58.98

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Salaire : A définir selon compétences

Expérience exigée de 5 ans – Si pas diplômé

060sjqn – Cuisinier / Cuisinière

TONNEINS

Restaurant traditionnel recherche un(e) cuisinier expérimenté (H/F), vous travaillerez en totale autonomie sur votre poste. Vous serez amené à travailler sur un roulement de 6 jours par semaine en coupure (sauf le dimanche), avec 3 soirs de libre dans la semaine. Poste à pourvoir à compter du 13 octobre 2017.

Contrat à durée indéterminée

42H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1900 Euros à 2100 Euros sur 12 mois

Expérience exigée de 5 ans





EN SUD-GIRONDE

Vous serez chargé de la préparation de plats cuisinés. Vos missions :

- Préparation des cuissons ( préparer les quantités d’ingrédients épices et matières premières selon les fiches recettes)

- Mise en cuisson et moulage des fournées (lancer les fournées, prise de température..)

- Mise en refroidissement rapide (rentrer les chariots de produits finis dans le tunnel de refroidissement, prise de température)

- Nettoyage et désinfection du poste de travail et du matériel

- Préparation du poste pour le lendemain (préparer les épices et assaisonnements nécessaire aux fournées du lendemain.).

- Assurer la traçabilité du produit tout au long du processus.

Une immersion en entreprise sera réalisée ainsi qu’une période de formation.

BAZAS

Dans le cadre d’une FORMATION rémunérée par Pôle Emploi (préparation Opérationnelle Collective à l’Emploi) et financée par le FAFSEA, vous préparerez la formation d’Agent Paysagiste du 13 Novembre 2017 au 14 Février 2018 soit 399 heures.

266 heures en centre de formation et 133 heures en entreprises (stages).

Restauration possible à la MFR

***Des aides financières peuvent être allouées selon votre situation et les critères en vigueur***

Travaux d’entretien de l’espace paysager :

- Taille des végétaux ornementaux

- Gestion des espaces enherbés

- Maîtrise des plantes adventices dans un espace paysager

Travaux de création paysagère :

- Les travaux de plantations

- Installation des végétaux herbacés

CERTIPHYTO et initiation à la conduite d’engin de terrassement MINI PELLE.

***Vous souhaitez devenir préparateur de commandes***

Vous êtes organisé(e) et dynamique :

- conduite de trans-palette électrique avec CACES 1.

- travail en commande vocale et en milieu température ambiante. Pas d’exposition au grand froid ni surgelé.

- prélèvement des colis en zone de picking, dépôt des colis sur les palettes, validation des palettes puis dépôt sur quais.

- règles de sécurité et utilisation de la filmeuse.

- port de charges allant jusqu’à 25 kilos.

Vous travaillez au sein d’un cabinet comptable.

Vous enregistrez et centralisez les données financières des structures clientes afin d’établir la balances de comptes, les comptes de résultat, les bilans…etc.

Vous êtes impérativement diplômé/es et avez déjà travaillé au sein d’un cabinet comptable (contrats de travail ou stages).

TARGON

Nous recherchons 10 VENDANGEURS/EUSES EXPERIMENTE(E)S ayant déjà exercés dans le SAUTERNAIS.

Poste : vendanges manuelles avec sélection minutieuse et trie des raisins botrytisés

Profils recherchés :

-personnes motivées, rigoureuses, attentives aux consignes, sérieuses

-personnes véhiculées (vélo / moto / voiture) pour vous rendre de façon autonome sur les parcelles (pas de transport assuré par l’employeur)

Postes ni nourris, ni logés – collation offerte

Début des vendanges estimé : Mi-Septembre 2017

Durée moyenne des vendanges : 10/15 jours