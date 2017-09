ALERTE EMPLOI - Les offres de mardi 12 septembre

EN GIRONDE

Vous réaliserez les ossatures métalliques.

Vous posez des plaques de plâtre, l’isolation en plafond, le doublage et des cloisons.

Vous réaliserez les bandes de finition.

Vous travaillez en autonomie.

La prise de poste se fera à Cadillac. Les chantiers se dérouleront à Bordeaux et Langon avec le prêt du véhicule de l’entreprise.

33-Cadillac

Expérience d’1 an exigé

Salaire entre 9.76 à 11.79/ heure selon Qualification

Vos missions :

- Dresser les tables.

- Accueillir les clients.

- Prendre les commandes.

- Servir les plats et boissons;

- Débarrasser et nettoyer les tables.

Vous travaillez en coupure (service du midi et du soir).

Le restaurant est ouvert 7 jours sur 7 mais vous bénéficierez de 2 jours et demi de repos par semaine.

Vous devez avoir conscience des conditions d’activité : station debout prolongée et nombreux déplacements.

***RECRUTEMENT IMMÉDIAT***

Contrat à durée indéterminée

LANGON

Vous interviendrez en qualité de Régleur-conducteur / Régleuse-conductrice de machines à bois

Vos missions : Réglage et conduite d’une machine à bois dans un atelier de menuiserie

Une formation sera mise en place pour vous accompagner sur la prise de poste

GRIGNOLS

Contrat à durée indéterminée