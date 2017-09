ALERTE EMPLOI - les offres de lundi 4 septembre

EN SUD-GIRONDE

***Vous souhaitez devenir préparateur de commandes***

Vous êtes organisé(e) et dynamique :

– conduite de trans-palette électrique avec CACES 1.

– travail en commande vocale et en milieu température ambiante. Pas d’exposition au grand froid ni surgelé.

– prélèvement des colis en zone de picking, dépôt des colis sur les palettes, validation des palettes puis dépôt sur quais.

– règles de sécurité et utilisation de la filmeuse.

– port de charges allant jusqu’à 25 kilos.

Poste à pourvoir immédiatement.

*****POSTE NI NOURRI NI LOGE****

Vous assurerez ,entre autres, le travail à 4 mains, l’hygiène et l’asepsie, la gestion des stocks et la traçabilité.

Vous travaillerez au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire, avec une équipe soudée et dynamique.

Vous devez faire preuve d’investissement, de responsabilité, de dynamisme et de ponctualité.

Vous êtes impérativement titulaire d’une formation de type BTS/DECF, ainsi qu’une expérience dans ce domaine.

Vous aurez pour mission, auprès d’une clientèle composée de BNC, BIC, BA et investisseurs, l’établissement des comptes annuels et les déclarations fiscales.

Débutant accepté

LANGON

Prime performance. Pause payée 1h75

Vous accueillez les clients, réceptionnez , détachez, nettoyez et repassez le linge.

Vous réalisez également la tenue de la caisse.

Vous devez impérativement avoir une expérience en qualité d’employé / employée de pressing et maitrisez les différents outils inhérents à cet emploi.

**** Recrutement Urgent ****

LANGON

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 1 an

Exploitation viticole recherche 3 coupeurs pour effectuer les vendanges pour la récolte de vin blanc sec et liquoreux, en tries successives. Vendanges en discontinu.

33 – FARGUES DE LANGON

Dans le cadre d’un remplacement pour un congé maternité à partir du 30/10/2017, vous travaillerez comme assistant(e) dentaire qualifié(e) au sein d’un cabinet dentaire recherche.

VILLANDRAUT

Vous travaillez pour notre Cabinet d’Expertise Comptable SODAREX AVENIR, dans notre agence de CADILLAC (33410), en tant que collaborateur comptable H/F en contrat à durée indéterminée.

33 – CADILLAC

EN LOT-ET-GARONNE

Vous effectuerez le chargement/déchargement de marchandises. Emballage et déballage. Montage et remontage de mobilier.

Port de charges lourdes.

Contrat journalier qui peut être renouvelé jour après jour.

Posséder le permis B serait un +.

Cdd 1 MOIS / Virazeil / débutant accepté

Vous effectuerez le chargement/déchargement de marchandises. Emballage et déballage. Montage et remontage de mobilier.

Transport en régional, possibilité de national. Découché possible.

Vous possédez le permis poids lourd, la FIMO ou FCO à jour.

Si vous avez le permis super lourd, ce poste peut également vous intéresser.

CDD 3 mois / Virazeil / débutant accepté

Dans le cadre de la réouverture d’une boucherie/ charcuterie produits traiteurs rôtisserie sur Marmande, vous participerez principalement à la réalisation des produits traiteurs et rôtisserie.

Sous la responsabilité du gérant qui s’occupera de la partie boucherie, vos missions seront : travail en laboratoire, présentation à la vente.

Vous maitrisez les normes d’hygiène et de sécurité (HACCP).

CDI / Marmande / exp 3 ans

Vos missions principales seront les suivantes :

- Vente au comptoir des produits de charcuterie traiteur.

- Disposition des produits sur le lieu de vente

- Conseil aux clients et service des clients

- Encaissement

- Prise des commandes

Vous travaillerez en fin de semaine, du vendredi au dimanche matin.

CDD 3 mois / Marmande / 1 an d’expérience

Dans un EHPAD de 101 lits, vous serez chargé de l’entretien et de l’hygiène des locaux, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Vous participez aux tâches permettant d’assurer le confort des résidents.

Vos apportez, en cas de besoin, votre concours aux aides-soignants.

CDD 15 jours / débutant accepté

Vous gérez les rayons bazar et Textile, vous êtes responsable du compte d’exploitation de vos rayons. Vous avez une expérience significative sur un poste similaire de préférence au sein du Groupement des Mousquetaires.

Vous savez mettre en place les animations saisonnières de vos produits. Vous avez des connaissances de Merchandising, de négociations avec les fournisseurs directs.

Vous serez amené(e) à être aussi polyvalente sur le secteur caisse.

Poste à pourvoir immédiatement. Envoyez votre CV et LM à Mr Mollet Marc Intermarché Tonneins

pdv11483@mousquetaires.com

CDI / 5 ans d’exp