ALERTE EMPLOI - Les offres de ce vendredi 9 juin

EN SUD GIRONDE

Vous aurez la charge du poste pizza

( fabrication et préparation des pizzas et pâtes).

L établissement est ouvert 7/7 jours avec des services midi

et/ou soir selon planning. l’amplitude horaire : 10h-14h30/ 18h-21h30

Vous avez une première expérience sur le même type de poste.

Une formation en interne est prévue.

Vous aurez deux jours de repos consécutifs

et un week-end sur deux.

***** recrutement immédiat******

LANGON

Dans le cadre d’une ouverture de restaurant,

vous réalisez le service en salle (dressage des tables,

accueil des clients, prise des commandes, service

des plats et boissons, encaissement) selon les règles d’hygiène

et de sécurité alimentaire et la charte qualité du restaurant.

56 à 60 couverts intérieurs. Cuisine traditionnelle.

Vous êtes conscient(e) des exigences de ce métier en terme

de savoir-être = présentation, sens de l’accueil et du contact clientèle.

Idéalement, vous êtes bilingue anglais.

Vous avez également le souhait de vous impliquer

dans le cadre de ce projet d’ouverture du restaurant.

**** POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT –

CANDIDATEZ DES A PRÉSENT****

MAZERES

Nous sommes à le recherche d’un préparateur salé en CDI

à temps plein sur les magasins de Toulenne-Langon.

Vous avez en charge la confection de sanswichs, quiches,

salades, paninis,…..

Vous avez le sens du travail d’équipe et des règles d’hygiène,

vous êtes autonome.

Vous faites les livraisons.

Permis B obligatoire.

Vous avez 2 jours de repos par semaine.

LANGON

Au sein d’une exploitation viticole, vous procéderez

à l’épamprage et au levage de la vigne.

Poste ni logé ni nourri.

**** RECRUTEMENT IMMEDIAT *****

TOULENNE

Nous sommes à la recherche d’une vendeur / vendeuse

en boulangerie pour nos sites de Langon et Toulenne.

Nous vous proposons un contrat à 17h30

avec 4 jours de repos par semaine.

Vous avez le sens du travail en équipe et de la satisfaction client.

Salaire de base: smic + heures de nuit + heures de dimanche

+ heures complémentaires.

Vous êtes en capacité d’assurer les déplacements de façon autonome.

Vous pouvez nous déposer votre CV directement en magasin au :

1 Place Kennedy à LANGON ou l’envoyer à l’adresse mail indiquée.

***POSTE A POURVOIR LE 19 JUIN –

MERCI DE CANDIDATER DES A PRÉSENT***

LANGON