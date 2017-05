Alerte Emploi : les offres de ce vendredi 5 mai

Recherche second de cuisine ; gestion du froid et du chaud exigé (cuisson).

Expérience exigée.

CDI Marmande

Vous aurez en charge la supervision du travail. Vous devrez gérer les réceptions et expéditions des marchandises et containers ainsi que les flux internes (entrées et sorties de pièces destinées à la production). Vous serez en charge de la gestion du personnel fixe et intérimaire (gestion du planning de travail conditionnement). Vous gèrerez et optimiserez le stockage des marchandises (gestion et optimisation des zones / rangement en stock / inventaires). Vous serez le garant de la fiabilité des stocks et de la qualité de préparation avant l’expédition. Vous serez en relation avec les partenaires transporteurs et sous-traitant. Vous serez chargé de l’entretien des machines utilisées pour le conditionnements. Vous avez idéalement de l’expérience en management et les CACES. Horaires : 8-12H / 14-18H 17 H le vendredi Formation 2 mois en interne avec l’ancien responsable de dépôt prévue. Équipe de conditionnement : 3 personnes en CDI une personne en CDD.

CDI MARMANDE

Ces contrats de professionnalisation se dérouleront sur 9 mois avec un Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) à la clé. Rattaché au service fabrication, vous devrez veiller à la fabrication des pièces aéronautiques. Dans ce cadre là, vos principales activités seront les suivantes : – Montage des outillages – Utilisation d’outils de mesure : pied à coulisse – Montage mécanique d’ensembles – Contrôle visuel des opérations – Usinage, formage et traitement thermique de pièces – Suivi des ordres de fabrication Vous serez formés en alternance par une entreprise et un organisme de formation. Vous avez un intérêt prononcé pour les processus, normes et méthodes liés au domaine aéronautique, vos qualités relationnelles et votre rigueur seront les clés du succès. Les horaires de travail en 3×8 sont indispensables.

MARMANDE

Vous ferez des déplacements journaliers et locaux. Poste à prendre de suite. Vous avez la FIMO ou la FCO à jour

CDD 5 mois à Marmande

Recherche une personne pour du transport inter-urbain (transport scolaire) sur le secteur de Lavardac-Nérac. Une bonne connaissance du secteur Lavardac/Nérac serait appréciée. Emploi à temps partiel, avec coupure.

PERMIS D ET FIMO OU FCO A JOUR