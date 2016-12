ALERTE EMPLOI : les offres de ce vendredi 30 décembre

EN GIRONDE

048TRGM

Serveur / Serveuse de restaurant

Vous assurerez le service en salle à l’assiette pour des séminaires et des banquets à partir de 60 couverts.

Vous travaillerez durant les services du midi et du soir au sein d’une équipe de 3 personnes.

Vous procéderez également à la mise en place et au nettoyage.

Vous travaillerez en semaine et le week-end (2 jours de repos consécutifs).

****** RECRUTEMENT URGENT ********

Contrat à durée indéterminée 39h00

Débutant accepté

Niveau : CAP, BEP ou équivalent Exigé en Service salle

33 – BAZAS

048TRDB

Dessinateur-métreur / Dessinatrice-métreuse bois

Vous devrez faire des relevés sur dossier pour la mise en place du chiffrage fait par le responsable (Débour).

Vous devez impérativement maîtriser les domaines d’activités suivants : Menuiserie et Agencement.

Vous avez une maîtrise parfaite d’Autocad et d’Excel.

Vous faites preuve d’organisation et de méthode.

La rémunération sera à négocier selon vos compétences.

Contrat à durée indéterminée 40h00

Expérience exigée de 5 an(s)

33 – LANGON

048TFQP

Tailleur / Tailleuse de vigne

Vous effectuez la taille de vigne pour une entreprise de prestations viticoles.

Vous maîtrisez parfaitement les techniques de Taille.

Les parcelles sont situées sur Donzac, Targon, Omet, St-Pierre-de-Mons.

Vous vous déplacez de façon autonome.

Poste ni logé ni nourri.

***2 Postes sont à pourvoir immédiatement***

Contrat à durée déterminée – 4 mois 35h00

Expérience exigée de 6 Mois – minimum 1 saison

Permis B – Véhicule léger Exigé

33 – DONZAC, TARGON, OMET