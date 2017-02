Alerte Emploi : les offres de ce vendredi 3 février

Nous recherchons un ambulancier (H/F) impérativement titulaire du Diplôme d’Etat d’Ambulancier (DEA ou CCA)

Diplôme obligatoire

CDI 35H

47 – MARMANDE

050DFNM – Tailleur / Tailleuse de fruitiers

Au sein d’une exploitation de 30 hectares, sur la commune de St-Etienne-de-Fougères, vous effectuez la taille de noisetiers à l’aide d’un sécateur et d’une tronçonneuse pneumatique. La hauteur n’est pas un problème pour vous. Le poste est à pourvoir rapidement.

Débutant accepté

Saison

47 – ST ETIENNE DE FOUGERES

Restaurant type cuisine traditionnelle/brasserie recherche Cuisinier/cuisinière.

Vous serez aidé en cuisine.

Services du midi du Lundi au Samedi. Services du soir également le Vendredi et le Samedi. Fermé le dimanche et les jours fériés.

Expérience exigée au moins 2 Ans

CDI

47 – MARMANDE

Prendre soin de la personne âgée dans le respect de son projet d’accompagnement personnalisé.

Travail de coopération en équipe pluridisciplinaire

Horaires de travail : Matin/Soir/Coupé – Cycle sur 2 semaines – 1 WE/2

Diplôme et expérience exigés

CDI

47 – TONNEINS

Recherchons Elagueur expérimenté avec CACES NACELLE ainsi que tout son matériel, cordes, etc….

URGENT

Mission 7 jours

47 – TONNEINS

Vous effectuerez un remplacement du 13 au 19 février 2017 (possibilité d’avoir d’autres missions par la suite) et ferez du transport urbain de voyageurs. Vous travaillerez de matin ou d’après-midi.

Vous avez impérativement le permis D et la FIMO voyageurs.

Débutant accepté

47 -MARMANDE

En tant qu’Adjoint(e) de Magasin, vous accompagnez le/la Responsable de Magasin dans l’animation d’un point de vente et êtes garant(e) du développement du chiffre d’affaires dans le respect de notre concept.

Pour ce faire, vous :

- Etes avant tout un(e) homme/femme de terrain : réception des marchandises, implantation, merchandising, relation clientèle, caisses.

- Participez au management et à l’animation d’une équipe de 5 à 10 personnes : planning, organisation des temps forts en magasin, motivation, contrôle des fondamentaux.

- Etes garant(e), avec le responsable de magasin, du respect des procédures, des objectifs et indicateurs commerciaux : chiffre d’affaires, rotation, démarque

Expérience exigée d’au moins trois ans

CDI

47 –TONNEINS

Vous concevrez de plans d’installations sanitaires et thermiques pour des bâtiments individuels et collectifs. Une expérience préalable de ce domaine technique est requise.

Vous travaillez en équipe ainsi qu’avec les conducteurs de travaux.

Vous travaillerez principalement sur les logiciels AUTOCAD et BATIGEST et devez maîtriser les outils bureautiques (traitement de texte, tableur, powerpoint, etc.).

CDI

47 – MARMANDE

Vous interviendrez en atelier pour effectuer la réparation de matériel électrique, de moteur et de pompes

Des connaissances en électricité sont souhaitées.

Le salaire est à négocier selon le profil et l’expérience ainsi que selon votre investissement.

**** PRISE DE POSTE IMMEDIATE*****

33 – LA REOLE

Dans le cadre d’un remplacement suite à départ en retraite, vous réalisez de la pose de dalles en zinc, des chéneaux en zinc, des entourages de cheminée en zinc…etc

Vous réalisez également des soudures.

Vous travaillez sur des chantiers (déplacements locaux), rénovations ou neufs, auprès d’une clientèle de particuliers. Vous possédez impérativement de l’expérience (travail autonome dès la prise de poste)

***Embauche immédiate***

CANTOIS

Vous intervenez principalement sur la Gironde et dans les départements limitrophes.

Activité suivant les besoins dû à la profession (travail 1 weekend complet + un samedi).

Vous possédez le permis B depuis plus de 2 ans et le diplôme d’état.

TARGON