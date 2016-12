ALERTE EMPLOI - Les offres de ce vendredi 23 décembre

EN SUD GIRONDE

Vous assurez les opérations d’installations et de maintenance

des stations d’épuration de nos clients.

Vous intervenez également dans le cadre de visites préventives

et vous assurez les contrôles nécessaires au bon fonctionnement

des installations (formation au suivi biologique prévue en interne).

Vous devez posséder impérativement

des connaissances en automatisme.

Contrat à durée déterminée 6 mois

LE PIAN-SUR-GARONNE

Vous interviendrez sur du neuf et de la rénovation.

Les chantiers sont situés sur la Gironde et, ponctuellement,

dans le Lot-et-Garonne ( maximum 1 heure de route autour de Puybarban).

**** DÉPLACEMENT AVEC LE VÉHICULE DE SOCIÉTÉ

ET PRISE EN CHARGE DU REPAS DU MIDI PAR L’ENTREPRISE *****

Contrat à durée indéterminée

Salaire mensuel de 1598.32 EU sur 12 mois

+ rémunération des heures supplémentaires.

PUYBARBAN

Vous assurerez la fonction de second de cuisine

auprès de l’équipe en place.

Vous appréciez le travail en équipe.

Vous intervenez pour les services du midi et du soir,

100 couverts en restauration traditionnelle.

2 jours de repos par semaine, travail en roulement avec coupure.

Le restaurant est situé près de Langon, en Sud Gironde.

***RECRUTEMENT URGENT***

CASTETS-EN-DORTHE

EN LOT-ET-GARONNE

Vous serez chargé de la conduite de véhicules sanitaires.

Vous serez amené à réaliser de la manipulation de patients ainsi que du brancardage.

Vous serez en charge du nettoyage et de la désinfection des véhicules et du matériel.

CDD 6 mois / Marmande

Formation AUXILIAIRE AMBULANCIER EXIGEE

Vous serez chargé de la conduite de véhicules sanitaires.

Vous serez amené à réaliser de la manipulation de patients ainsi que du brancardage.

Vous serez en charge du nettoyage et de la désinfection des véhicules et du matériel.

CDD 6 mois / Casteljaloux

Formation AUXILIAIRE AMBULANCIER EXIGEE

Restaurant traditionnel recherche un(e) responsable de salle . Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef de rang au sein d’une équipe de 5 à 6 personnes. Vous êtes en capacité de diriger le service de façon autonome.

Vous avez une expérience confirmée de 5 ans sur un poste similaire, ainsi qu’une qualification.

**URGENT**

CDD 6 Mois Marmande 39H

Exp exigée 5 ans + qualification dans le secteur

Vous interviendrez pour l’entretien et la réparation de chariots élévateurs et engins de levage.

Réparations en atelier et dépannages sur sites clients.

Connaissance demandée en thermique,hydraulique,mécanique générale, électricité.

CACES R389 cat. 6 obligatoire.

Expérience exigée au moins 2 An(s) / CAP, BEP ou équivalent Entretien mécanique Souhaité

MECANIQUE ENGINS TRAVAUX PUBLICS

CDI 35 H Verteuil d’Agenais

Réalisation de tuyauterie à façon, suivant indication ou relevé de cotes sur site.

Soudure TIG inox ou acier suivant EN 9606-1.

47 – STE BAZEILLE

Expérience exigée au moins 2 An(s) – en soudure

Vous avez idéalement de l’expérience en soudure TIG,