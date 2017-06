ALERTE EMPLOI - Les offres de ce vendredi 2 juin

EN SUD GIRONDE

Vous réalisez le service en salle, ainsi que la plonge

dans le cadre d’ un évènement.

Vous travaillez en toute autonomie.

***Vous travaillez le SAMEDI 3 JUIN 2017***

Vous possédez impérativement de l’expérience

dans le service en restauration.

2 postes sont à pourvoir.

***RECRUTEMENT URGENT***

SYMPHORIEN

Vous travaillez pour une entreprise de prestations viticoles.

Vous travaillez sur des parcelles de vignes

et effectuez les travaux en verts (effeuillage).

Les parcelles sont situées sur Langon.

****5 postes restent à pourvoir de façon urgente ****

Le contrat pourra être prolongé selon les besoins.

DEBUT DE VOTRE CONTRAT LE MARDI 6 JUIN 2017

(durée de 3 semaines environ)

Pour une entreprise de prestations viticoles,

vous effectuerez l’épamprage, le levage.

***4 postes à pourvoir***

VERDELAIS

Vous effectuerez la mécanique générale automobile toutes marques:

montage de pneus, freinage, vidange, distribution.

Vous devrez être autonome car vous travaillerez seul à l’atelier.

Horaires: Lundi de 14 h à 18 h 30, mardi au vendredi 8 h/12 h – 14 h/18 h 30

(Fermé le Lundi matin et samedi toute la journée).

MONSEGUR

Contrat à durée indéterminée

Au sein d’une propriété viticole de 40 Ha, Vous serez chargé

de la plantation et du levage.

Vous devez posséder le permis de conduire

pour vous déplacer avec les véhicules de l’entreprise entre les parcelles;

***1 poste à pourvoir immédiatement***

LADAUX

Vous réaliserez l’entretien de logements et le nettoyage

du linge au domicile de particuliers.

LANGON

EN LOT-ET-GARONNE

ESCASSEFORT

Vous serez amené(e) à épamprer les pieds de vigne et faire du palissage.

Vous avez impérativement une expérience dans le secteur

agricole et/ou viticole. Démarrage du contrat immédiat,

jusqu’à mi juillet environ. Un à deux postes sont à pourvoir.

Embauche directe; l’employeur ne souhaite pas traiter

avec un prestataire de service.

Contrat travail saisonnier 2 mois

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 euros

Expérience exigée de 6 mois – une saison dans la vigne

47-40-33

Pour la durée de la saison (mi juin à mi/fin octobre)

vous participerez aux travaux de récolte mécanisée.

Il est nécessaire d’avoir le permis de conduire

(permis B suffisant) mais toute expérience

de conduite d’engin peut convenir car l’utilisation

du matériel s’apprend facilement. Les récoltes

s’effectuent sur le Marmandais d’une part mais

aussi sur des sites comme Captieux (33), Allons (47),

Sore (40) ou Cestas (33). Vous travaillerez en équipe

et en déplacements à la semaine (du dimanche

après-midi au vendredi ou samedi midi suivant

selon besoins). Logement assuré par l’employeur.

Contrat travail saisonnier 4 mois

39H Travail itinérant

Salaire : 1400 eur net + ICCP+primes

Débutant accepté

MIRAMONT DE GUYENNE

Vous avez impérativement le CACES 3.

Vous serez chargé/e de gérer l’approvisionnement

des presses en matières premières pour la production

et réceptionner les marchandises.

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 euros

Expérience exigée de 6 mois

MARMANDE

Vous effectuez l’accueil physique et téléphonique.

Vous savez établir les factures, gérer les stocks, réceptionner

les pièces et passer les commandes fournisseurs.

Vous acceptez également de faire du nettoyage de voiture

et vous serez amené à aider le poseur de pare-brise

quotidiennement (savoir manipuler le pare-brise en sécurité).

Vous effectuerez l’entretien du centre.

Vous devez de préférence avoir des connaissances en automobile.

Contrat prolongeable ou renouvelable.

Contrat à durée déterminée 3 mois

30H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1300.00 euros sur 12 mois

Débutant accepté