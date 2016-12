ALERTE EMPLOI - Les offres de ce vendredi 2 décembre

EN LOT-ET-GARONNE

Vous réaliserez l’ensemble des interventions de maintenance

préventive et corrective des véhicules (entretien courant, diagnostic,

contrôle et réglage d’ensemble mécanique), ainsi que la pose d’accessoires.

Vous disposez d’une formation mécanique BEP CAP

et bénéficiez obligatoirement d’une expérience réussie d’au moins 3 ans

dans la réparation automobile.

Vous appréciez particulièrement le travail en équipe

et disposez d’un sens du service client développé.

Vous êtes obligatoirement titulaire d’un permis B

CDI 35H

CASTELJALOUX

Vous serez chargé de l’accueil, du suivi clientèle,

du démarchage des prospects et du suivi d’opérations commerciales.

Une expérience dans le secteur de la banque/assurance est souhaitée.

Expérience exigée au moins 6 ans secteur banque/assurance

CDI 35H

MARMANDE

De janvier à mars 2017. Sortir le bois de taille.

Débutant accepté

AGMÉ (entre Seyches et Verteuil d’Agenais)

Vous effectuerez l’ensemble des tâches afférentes

à un établissement de restauration d’autoroute.

Vous devrez disposer d’un moyen de transport autonome

pour accéder au lieu de travail (pas de transport en commun).

CDI 39H

LE MAS D AGENAIS

Exécution du gros œuvre (neuf – rénovation)

CAP + expérience exigés

MARMANDE

Entreprise spécialisée dans la mécanique de précision recherche

un tourneur C.N. en charge de l’usinage de pièces de petites dimensions

en petites ou moyennes séries sur tour fraiseur MAZAK (langage Mazatrol).

Compétences exigées :

- Lecture de plans

- Connaissance des matériaux à usiner

- Modifications des correcteurs de cotes

- Optimisation des phases d’usinage

- Contrôle en cours d’usinage et final

- Autonomie

Horaires en 2*8.

CDI

FAUILLET

Entreprise spécialisée dans la mécanique de précision recherche

un tourneur conventionnel en charge d’assurer l’usinage

de pièces mécaniques unitaires ou en très petites séries.

La maîtrise des techniques d’usinage traditionnel est indispensable :

- Définir le processus de fabrication de la pièce

- Choix des outils nécessaires

- Contrôle en cours d’usinage et final

Autonomie et rigueur sont exigées.