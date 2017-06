ALERTE EMPLOI - Les offres de ce vendredi 16 juin

EN SUD GIRONDE

Au sein d’une association, vous dirigerez une Chorale

de 40 personnes ( 2h par semaine).

Vous donnerez également des cours de chants pour un public

Adultes/Enfants/Adolescents (2h30 par semaine

pour 5 personnes inscrites)

Vous participerez aux séances collectives de préparation

d’événements organisés par Ardilla au cours de l’année.

33 – ST MACAIRE

Dans un EHPAD accueillant 35 résidents,

vous avez la responsabilité de l’organisation du suivi médical,

de la continuité des soins en collaboration avec l’équipe

soignante, de l’administration des thérapeutiques,

du suivi et de la réfection des pansements.

Vous participez aux projets d’équipe, aux projets de vie

des résidents.

Travail un week-end sur quatre

CADILLAC

Au sein d’un restaurant traditionnel (50 à 70 couverts par jour),

vous effectuerez les services du midi en semaine et le week-end

(samedi midi / samedi soir ),

Vous serez en capacité de remplir les missions suivantes,

de façon autonome sous la supervision du gérant:

- préparation des plats en cuisine

- élaboration des menus et de la carte

- suivi des stocks / préparation des commandes

- entretien du poste de travail et des locaux affectés à la cuisine.

Vous maîtrisez les règles d’hygiène HACCP et faites preuve

de créativité et d’esprit d’initiative.

Ce restaurant est ouvert tous les jours sauf le dimanche,

fermé les soirs des lundis mardis mercredis jeudis.

Ce poste est à pourvoir de suite.

RUCH

Sur des chantiers situés en Gironde, vous posez

et fixez les revêtements sur sols.

Vous travaillez dans le respect des règles et consignes de sécurité.

Vous maîtrisez toutes les étapes de la pose de revêtement sur sols

**** Véhicule d’entreprise fourni et frais annexes

de déplacement pris en charge par la société *****

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT

BEGUEY

Vous serez formé(e) au métier de serveur/serveuse en restauration

par le biais d’un contrat d’apprentissage,

en vue d’obtenir le CAP Service en restauration.

Vous alternerez périodes de formation au Centre de Formation des

Apprentis de Bordeaux Lac (l’ICFA) et périodes en entreprise

dans un restaurant gastronomique.

Vous êtes conscient(e) des conditions d’exercice du métier :

horaires en coupures, travail samedi et dimanche.

***Vous devez être éligible au contrat d’apprentissage***

VERDELAIS