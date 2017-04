ALERTE EMPLOI - Les offres de ce vendredi 14 avril

EN SUD GIRONDE

Vous réaliserez des constructions de piscine,

rénovations de maisons pierre, terrassements

et tous travaux de maçonnerie générale.

Les chantiers se situent principalement sur Bordeaux et Langon.

Vous maîtrisez les savoirs de base (lire, écrire, compter).

Contrat à durée indéterminée 35h

Débutant accepté

CAP, BEP ou équivalent Maçonnerie exigé

BAIGNEAUX

Au départ de Cérons et suivant une tournée prédéfinie

sur le territoire de la Gironde; vous assurez le transport

d’engrais et de produits phytosanitaires auprès, majoritairement,

de propriétés viticoles.

Vous réalisez le chargement et le déchargement des marchandises.

Vous êtes titulaire du permis C + FIMO marchandises.

L’ADR et le CACES 9 sont souhaités.

***PRISE DE POSTE DES QUE POSSIBLE***

Contrat à durée indéterminée 35h00

Débutant accepté

CERONS

Vous effectuerez le service en salle et terrasse des boissons

(service au plateau).

Vous gérerez les services en semaine de 15h à 21h30 et de 16h à 2h30

les vendredis et samedis soirs (repos le dimanche et 1 jour dans la semaine).

Vous procéderez à l’accueil et au conseil des clients ainsi

qu’à l’encaissement et au nettoyage du restaurant.

Vous devez justifier d’une 1ère expérience dans ce domaine d’activité,

de qualités relationnelles et d’une présentation en cohérence avec l’image de l’entreprise.

Ce poste est à pourvoir de suite.

Contrat à durée indéterminée 35h

Expérience exigée de 6 mois

LANGON

Au sein du dispositif CAP33 (dispositif du Conseil Départemental de la Gironde),

vous animerez durant l’été, diverses animations sportives (découvertes élaborées)

ainsi que des tournois, en direction d’un large public (+de 15 ans et familles).

Ces animations seront organisées sur le territoire de la Communauté

de communes du Sud Gironde.

Contrat travail saisonnier 2 mois 35h

Bac ou équivalent Activité physique et sportive exigé

BPJEPS BEESAPT STAPS 2° an validé

LANGON

EN LOT-ET-GARONNE

Poste à pourvoir dans le service “soins de suite et rééducation”

à l’hôpital de Casteljaloux. Préparation du retour à domicile.

Collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire du service en vue

de la réadaptation des patients. Horaires à négocier avec le cadre

du service. Contrat à temps partiel (50%) à compter du 1er juin 2017.

Contrat en CDI à l’issue d’une période d’essai de 3 mois.

Salaire brut de 831 euros/mois (grille de la fonction publique)

Diplôme d’état d’assistant/e social/e exigé.

CDI

CASTELJALOUX

Vous travaillerez dans le service “soins de suite et rééducation”,

à compter du mois de mai pour une durée de deux mois.

Les journées de travail peuvent être de 12 heures,

ou 7 h 30 ou de nuit (par roulement).

CDD 2 MOIS

CASTELJALOUX

Restaurant traditionnel recherche pour travailler

avec le chef un(e) agent de cuisine (H/F)

pour effectuer le plonge ainsi que participer à la mise en place

(ex éplucher les fruits et légumes).

Vous travaillerez en coupure de 11h à 15h et de 19h à 23h environ,

du mardi au dimanche midi.

Respect des règles d’hygiène en restauration indispensable.

Poste à pourvoir à compter du 1er juin jusqu’au 30 septembre 2017.

Saison 4 mois

LAPARADE

Nous recherchons pour un de nos clients un plaquiste qualifié.

Le candidat devra être autonome pour la réalisation

de travaux de rénovation du début et jusqu’à la fin du chantier.

La tâche principale sera de savoir visser les plaques.

Il faut pour cette mission être expérimenté et autonome

Mission intérimaire

MARMANDE

Structure d’aide et services à domicile recherche des agents de catégorie B.

Vous devez impérativement être titulaire d’une qualification

de type BEP Carrières sanitaires et sociales ou idéalement

du Titre professionnel Assistant(e) de vie aux familles (TP ADVF)

ou CAP Petite enfance.

Entre130h mensuelles et temps plein.

Vous utiliserez votre véhicule pour vos déplacements

(indemnisation kilométrique)

MEILHAN SUR GARONNE