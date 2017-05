ALERTE EMPLOI - Les offres de ce vendredi 12 mai

EN SUD GIRONDE

Vous interviendrez en qualité de manœuvre en maçonnerie

sous la responsabilité d’un maçon confirmé.

Vous devrez assister le maçon sur l’ensemble des tâches

inhérentes à son activité : monter un mur, préparer les supports,

faire le ciment, réaliser chapes, fondations, ferraillage…

Les chantiers sont situés dans la région bordelaise

(horaires sur la journée).

Ponctuellement, des déplacements sont à prévoir

dans les départements limitrophes.

Votre prise de poste se fera soit à Cérons entre 7h30/8h

soit entre 8h30/çh sur le chantier.

Rigueur, capacités d’écoute, d’organisation, sens du relationnel

et de la pédagogie, respect des règles et consignes de sécurité

sont des qualités indispensables à la réalisation de vos fonctions.

***POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT***

Contrat à durée déterminée 6 mois

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 6 mois SUR MEME QUALIFICATION

CAP, BEP Maçonnerie souhaité

Permis B – Véhicule léger exigé

CERONS

Vous serez en charge de l’établissement des bulletins de salaire

et toutes déclarations sociales. Vous serez amené à établir les contrats

de travail et formalités d’embauche ou sorties des salariés.

Vous établirez les procédures de licenciement et ruptures

conventionnelles éventuelles. Vous serez en contact direct

avec les clients pour leur apporter tout conseil social.

Vous maîtrisez le logiciel CEGID.

*** Recrutement immédiat****

Contrat à durée indéterminée

LANGON

Dans le cadre de sa mission d’hébergement et de restauration,

l’agent de service et d’hôtellerie participe :

- à l’entretien des chambres et des parties communes,

- au service en restauration,

- ponctuellement au service lingerie

- et contribue au bien être et au confort des personnes accueillies

tout en satisfaisant aux exigences de la réglementation.

Capacité liée à l’emploi:

- savoir respecter la dignité de la personne,

- aimer travailler avec des personnes âgées,

- intervenir avec discrétion,

- connaitre et respecter les règles d’hygiène,

- organisé(e) et rigoureux(se) dans l’exercice de ses fonctions.

Vous interviendrez sur des remplacements de congés annuels,

le contrat de travail pourra être renouvelé.

GRIGNOLS

Vous effectuerez les travaux d’épamprage et de levage.

Vous vous déplacerez sur les parcelles par vos propres moyens

(secteur du Sauternais, de Saint Emilion et Pessac Léognan)

Vous ne serez ni nourri, ni logé.

Merci de vous présenter le lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h muni des copies

de votre carte vitale et pièce d’identité.

30 postes à pourvoir

BARSAC