ALERTE EMPLOI - Les offres de ce mercredi 30 novembre

EN LOT-ET-GARONNE

Missions : déclarations N4DS, déclarations et contrôle des charges,

passage en phase 3 de la DSN avec attestations maladie,

calcul des minimums conventionnels.

Connaissances appréciées du logiciel CEGIC

Expérience demandée : 5 an

Bac + 2 minimum

CDD 1 mois – 35H

MARMANDE

Nous recrutons pour un poste de maître/maîtresse de maison,

24h par semaine: le lieu de vie accueille un groupe

de 7 enfants âgés de 7 à 17 ans.

Fonction polyvalente,

Hôtelière :

- Cuisine (élaboration des menus, approvisionnements,

confection des repas, entretien général du logement).

- Lingerie.

- Ménage et aménagement de l’espace.

et Educative:

- Accompagnement des enfants dans les actes de la vie quotidienne

en partenariat avec des éducateurs spécialisés.

Qualification maîtresse de maison souhaitée

ou alors elle sera proposée à terme.

Qualités relationnelles, d’écoute, d’organisation et compétences culinaires.

CDI 24H

MARMANDE

Au domicile d’un particulier, vous vous occuperez

d’un enfant autiste dans les gestes de la vie quotidienne

(activités quotidiennes, mises au lit…)

CDD 3 mois – 35H

PUCH D AGENAIS

- Coordonnateur d’un accueil de loisirs périscolaire :

Conduire et coordonner la mise en œuvre de l’action

périscolaire dans et autour de l’école avec les partenaires éducatifs.

- Directeur adjoint d’un accueil de loisirs sans hébergement :

soutenir l’action de l’accueil de loisirs à travers l’accompagnement

de l’équipe dans la mise en œuvre du projet pédagogique,

tâches administratives, (pointage,..), préparation des séjours,..

Qualités relationnelles, dynamisme, goût du travail en équipe

et partenarial, rigueur administrative

CDI 35 H

Expérience exigée d’au moins 2 ans

TONNEINS