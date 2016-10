ALERTE EMPLOI - Les offres de ce mardi 4 octobre

EN LOT-ET-GARONNE

Nous recherchons un employé polyvalent de bar Tabac PMU,

vous interviendrez 20h par semaine pour la vente en bureau de tabac

et 15h pour le service au sein du bar.

Vous avez déjà travaillé dans le secteur du commerce

et êtes en capacité de faire des encaissements.

Vous aurez également en charge la vente au comptoir,

le service en salle, la gestion du PMU.

Vous possédez de préférence une expérience en bar/pmu

ou vous avez déjà effectué le service au sein d’un bar.

Travail le matin ou l’après-midi sur l’amplitude 6h30-20h30.

Horaires en continu (tôt le matin ou tard le soir).

Vous serez amené à travailler le week-end et les jours fériés.

Poste à pourvoir très rapidement.

Vous êtes sérieux/se, disponible, dynamique et aimez le contact avec les clients.

Contrat à durée déterminée 6 mois

Expérience exigée au moins 1 an en vente ou service bar

MARMANDE

Nous recherchons un auxiliaire ambulancier (H/F)

pour un CDD en remplacement d’un congés de maternité

déplacements sur la région

Vous devez impérativement être titulaire au minimum

du diplôme d’auxiliaire ambulancier.

Contrat à durée déterminée 3 mois

CAP, BEP ou équivalent Transport sanitaire exigé

Diplôme auxiliaire ambulancier

Débutant accepté

MARMANDE

Nous recrutons pour notre structure du Groupement d’employeurs 47,

un assistant de gestion en ressources humaines.

Vous aurez pour missions sur le logiciel de gestion interne,

la réalisation des contrats de travail de nos salariés, la déclaration des DPAE,

la gestion et le suivi des visites médicales

(demande, relance, relation avec le médecin du travail),

la gestion et le suivi des mutuelles (tableau de suivi des documents)

ainsi que la sortie des salariés (clôture du contrat de travail).

Vous faites preuve d’une grande rigueur et d’une capacité à travailler en équipe.

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 3 ans

Bac+2 ou équivalent Ressources humaines exigé

MARMANDE

Vous effectuez la préparation et la protection du chantier

pour l’application de la mousse polyuréthane : sol, murs, toitures…

Vous renseignez les fiches de chantier, nettoyer et entretenez l’outillage.

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 1 an

MARMANDE

EN SUD GIRONDE

Nous recherchons pour l’un de nos adhérents un électromécanicien H/F.

Vous aurez pour missions d’échanger les pièces usées et les composants

d’équipements obsolètes tout en maintenant la configuration

des équipements et de l’unité de production d’origine.

Issu d’un Bac + 2 en mécanique,

vous justifiez d’une première expérience sur ce type de poste.

Expérience exigée au moins 1 an

Bac+2 ou équivalent pas de domaine exigé

CDI

BAZAS

Vous assurez le suivi des rayons « Chaussures – Sports Collectifs – Tennis- Golf »

Vous gérez l’approvisionnement des produits,

le suivi des gammes, le merchandising, l’affichage prix et la signalétique.

Vous maitrisez les connaissances techniques des produits de vos rayons.

Vous détenez les capacités relationnelles indispensables

au métier de conseiller(e) vendeur(se).

Vous êtes attentif(ve) à l’accueil et mettez tout en œuvre

pour satisfaire les attentes de nos clients.

Vous êtes organisé(e) et passionné(e) de sport.

Contrat à durée indéterminée 36h45

Expérience exigée de 2 An(s) – en vente article de sport

Niveau : Bac ou équivalent Exigé en Commerce

LANGON

Vous avez obligatoirement une expérience de vente automobile,

réussie et prouvée, de minimum 3 ans et souhaitez relever

un nouveau challenge professionnel

avec un poste à responsabilité.

Vendeur Magasin VN / VO, vous exercerez votre activité

en showroom au sein de notre concession et aurez pour mission :

La responsabilité de notre parc de véhicules d’occasions

ainsi que du e-commerce en assurant leur meilleure

représentation sur les différents sites de commerce par internet.

La présentation et la vente de Véhicules d’Occasions et Neufs.

Les ventes seront assorties de la vente de Financements et de Contrats de Service.

Volume demandé : 80 VN et 150 VO minimum

par an avec une pénétration en financement de 35%

Contrat à durée indéterminée 39h

Expérience exigée de 3 ans

Permis B et véhicule léger exigé

LANGON

Vous travaillez de façon autonome et en coupure (service du midi et du soir).

Vous travaillez un weekend sur 2 (samedi et dimanche).

60 couverts environ par service.

Vous possédez impérativement des connaissances

en normes HACCP et en textures modifiées.

Contrat à durée indéterminée 39h

Expérience exigée de 5 ans

CAP, BEP ou équivalent exigé en cuisine

MONSÉGUR

Vous assurez le suivi des rayons «Bois-menuiserie »

(approvisionnement, mise en rayon, affichage prix et informations,

découpe bois et verre).

Vous êtes garant(e) de la bonne tenue de vos rayons

et de l’organisation des réserves.

Vous mettez tout en œuvre pour satisfaire le client,

l’accueillir et le renseigner

dans le respect de la charte du magasin en vigueur.

Vous faites preuve de rigueur et d’assiduité dans les tâches

qui vous sont confiées.

Vous possédez idéalement des connaissances

dans le secteur bois/menuiserie et/ou de l’expérience

sur un poste similaire.

Contrat à durée indéterminée 36h45

Expérience exigée de 1 an si pas de connaissances en bois

LANGON