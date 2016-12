ALERTE EMPLOI - Les offres de ce mardi 27 décembre

EN LOT-ET-GARONNE

Vous intervenez auprès des bénéficiaires dans les gestes

de la vie quotidienne.

*** URGENT***

Vous avez impérativement un diplôme ou une qualification

en tant qu’assistant/e de vie catégorie B ou C.

Expérience exigée au moins 1 an – DE Auxiliaire vie sociale

ou BEPA AIDE A LA PERSONNE

CAUMONT SUR GARONNE

Rattaché au Responsable Maintenance, vous assurez l’entretien

et la réparation du matériel et des bâtiments dans le respect

de la qualité des produits, de la sécurité alimentaire

et des règles d’hygiène et de sécurité.

Vous assurez les dépannages, participez à la mise en place

de nouveaux matériels et installations, proposez

des améliorations techniques, intervenez en véritable

support technique des équipes de production.

De formation Bac +2 à Bac +3 en Maintenance ou en

Electrotechnique consolidée par une première expérience

dans la fonction, acquise en industrie agroalimentaire,

vos connaissances en électromécanique, pneumatique,

hydraulique et automatisme vous permettront

de collaborer efficacement avec les acteurs du service production.

Fortement attiré par des missions de terrain, rigoureux,

force de proposition, vos qualités relationnelles

et votre motivation vous permettront de réussir dans ce poste.

Expérience exigée au moins 3 ans minimum en industrie

35H Travail en 3X8

MARMANDAIS

Electricien plombier pour réalisation

de chantiers tertiaire, autonome, déplacement nécessaire,

35h , semaine 4 jours , frais de déplacement payés.

Expérience exigée

MARMANDE

Vous interviendrez pour l’entretien et la réparation

de chariots élévateurs et engins de levage.

Réparations en atelier et dépannages sur sites clients.

Connaissance demandée en thermique, hydraulique,

mécanique générale, électricité.

CACES R389 cat. 6 souhaité.

Expérience exigée au moins 2 ans

VERTEUIL D AGENAIS

Vous aurez en charge la gestion des rayons jardinage

et camping plein-air (approvisionnement et rangement),

les livraisons à domicile (montage et démontage).

Vous interviendrez pour l’accueil et le conseil auprès des clients.

Vous serez amené(e) à utiliser du matériel de manutention

et à manipuler des charges lourdes.

Travail du lundi au samedi.

47 – TONNEINS

Poste polyvalent en officine de centre ville :

délivrance d’ordonnances, gestion du tiers payant

Réception des commandes et merchandising.

Rangement et entretien de la surface de vente.

Vous devez impérativement être titulaire du diplôme

de préparateur en pharmacie.

Débutant accepté – Diplôme impératif

MARMANDE