ALERTE EMPLOI - Les offres de ce mardi 23 mai

EN SUD GIRONDE

Vous travaillez pour une société de négoce vinicole,

basée dans l’entre-deux-mers, dans le cadre d’un accroissement d’activité.

3 postes sont à pourvoir.

Rattaché(e) directement au Chef de ligne, vos principales missions seront :

- Comprendre et appliquer les mesures d’hygiène agro-alimentaire

et de sécurité, en respectant les procédures mises en place,

- Alimenter la chaîne d’embouteillage aux différents postes

(début, milieu ou fin de chaîne)

- Réaliser certaines tâches manuelles (encaissage, pose de collerettes )

- Contrôler le bon état de marche et le maintien de la propreté,

de l’hygiène et de l’ordre,

- Proposer toute amélioration (dans le sens de l’optimisation

de la qualité et de la production),

- S’assurer de la satisfaction du client et du respect de ses exigences,

- Rendre compte immédiatement au Chef de ligne de tout défaut

pouvant entraîner une non-qualité

Des aptitudes en maintenance de premier niveau et en réglages

de machine seraient un plus.

Au sein d’un EHPAD (maison de retraite),

vous assurerez la confection de 66 repas par jour.

Vous travaillerez en toute autonomie.

Vous travaillerez en horaires de coupure et 1 week end sur 2.

La durée du contrat pourra être prolongée.

*** Poste à pourvoir immédiatement***

VERDELAIS

Contrat à durée déterminée -6 mois

Pour une exploitation viticole de l’Entre Deux Mers de 27 hectares

et sur les directives du propriétaire, vous réaliserez les travaux

du chai et du vignoble (taille, travaux en vert …),

la conduite de tracteur et les traitements.

Vous êtes en capacité de gérer des équipes.

Vous travaillez en autonomie.

***EMBAUCHE IMMEDIATE***

ESCOUSSANS

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons

pour l’un de nos sites industriels de SAICA PACK, localisé

dans le Sud Gironde (33), un(e) correspondant(e) commercial(e).

Directement rattaché au Directeur Commercial du site,

vous réaliserez le traitement commercial et administratif

des commandes des clients dans un objectif de qualité.

Vous transmettrez les besoins aux différents services (production,

logistique, comptabilité) et serait garant de la transmission

des informations aux clients.

Vous travaillerez en binôme avec le commercial de votre secteur.

Votre esprit d’équipe, autonomie, adaptabilité, réactivité et votre forte

sensibilité commerciale seront indispensables pour réussir à ce poste.

Vous devrez impérativement être capable de défendre les intérêts de la société.

La maîtrise du pack office est impérative et l’anglais serait un plus.

BERNOS BEAULAC

Vous réaliserez les ossatures métalliques.

Vous poserez des plaques de plâtre, l’ isolation en plafond,

le doublage et des cloisons.

Vous réaliserez les bandes de finition.

La prise de poste se fera à Cadillac.

Les chantiers se dérouleront à Bordeaux et Langon

avec le prêt du véhicule de l’entrepris

CADILLAC