ALERTE EMPLOI - Les offres de ce mardi 22 novembre

EN LOT-ET-GARONNE

Vous réaliserez des prestations de transport de personnes

au moyen d’un véhicule léger, selon la réglementation routière,

les règles de sécurité des biens et des personnes,

et les impératifs de délai et de qualité.

Titulaire de la carte professionnelle locale vous connaissez

le territoire marmandais.

Vous interviendrez dans le cadre d’un remplacement

d’arrêt maladie.

Embauche immédiate.

Débutant accepté

Contrat à durée déterminée 1 mois

MARMANDE

Nous recherchons, pour l’un de nos adhérents,

spécialisé dans la tôlerie industrielle, un soudeur généraliste (H/F).

Vous êtes capable de lire un plan, d’assembler des pièces par divers

procédés de fusion, régler le poste de soudure et respecter

les conditions de sécurité.

Vous justifiez d’une expérience de deux ans sur ce type de poste.

Expérience exigée au moins 2 ans

Contrat à durée indéterminée

LE MAS D’AGENAIS

Vous interviendrez sur le traitement administratif courant

(classement, archivage), réception du courrier,

sur la préparation des éléments comptables pour transmission

au cabinet comptable, vous participerez à l’accueil téléphonique

et aux prises de rendez-vous avec les clients.

Sens de l’organisation et de la relation commerciale nécessaires.

Discrétion professionnelle requise.

Le temps de travail peut être aménagé notamment

si vous devez cumuler plusieurs activités salariées.

Déplacements ponctuels sur antenne bordelaise de l’entreprise à prévoir.

Contrat à durée déterminée 6 mois

15H Horaires normaux

Expérience exigée au moins 5 ans, activités similaires en PME ou TPE

Bac ou équivalent comptabilité souhaité

Bac ou équivalent Gestion PME PMI souhaité

MARMANDE

Recherche assistant/e de vie ou auxiliaire de vie qualifié

pour intervenir au domicile des usagers du service

dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres

autour de Lévignac-de-Guyenne.

Débutant accepté

Contrat à durée déterminée 3 mois

CAP, BEP ou équivalent santé secteur sanitaire exigé

BEP sanitaire et social

LÉVIGNAC-DE-GUYENNE

047GWYH – Serveur de restaurant (H/F)

Restaurant traditionnel recherche un(e) serveur/serveuse de restaurant.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef de rang

au sein d’une équipe de 5 à 6 personnes.

Vous avez une expérience confirmée de 5 ans sur un poste similaire,

ainsi qu’une qualification.

**URGENT**

CDD 6 mois – 35 H

MARMANDE