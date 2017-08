ALERTE EMPLOI - Les offres de ce mardi 22 août

EN SUD GIRONDE

Au sein propriété familiale viticole, vous assisterez le viticulteur.

Vous interviendrez pour les vendanges

(préparation des chais et conduite du tracteur pendant les vendanges)

Vous réalisez ensuite les petites façons sur des parcelles de vigne

situées sur Soulignac / Targon et la conduite de tracteur.

Vous pourrez être amené(e) à évoluer durablement au sein de l’entreprise.

La rémunération pourra être négociée selon vos compétences.

***RECRUTEMENT IMMÉDIAT***

SOULIGNAC

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 1 an

Vous aurez la charge du poste pizza ( fabrication et préparation des pizzas et pâtes).

L établissement est ouvert 7/7 jours avec des services midi et/ou soir

selon planning. l’amplitude horaire : 10h-14h30/ 18h-21h30

Vous avez une première expérience sur le même type de poste.

Une formation en interne est prévue.

Vous aurez deux jours de repos consécutifs et un week-end sur deux.

***** recrutement immédiat******

LANGON

Vous réalisez la commercialisation, formation, assistance téléphonique

et télémaintenance des logiciels de :

- Paye et Déclarations Sociales.

- Comptabilité et Financier.

- Gestion Commerciale (Négoce, Commerce de détail,

Bâtiment, Automobile).

Vous avez donc en charge =

- La formation utilisateur sur site du client ou dans nos locaux.

- L’assistance technique des logiciels téléphoniquement

ou par télémaintenance.

- La commercialisation des produits logiciels

(Paye, Comptabilité, Gestion commerciale).

- La gestion des contrats avec les clients, mais aussi

avec l’éditeur des logiciels (Sage).

- Vous organisez et gérez vos rendez-vous et vos déplacements

(véhicule de société fourni).

MAZERES

Contrat à durée indéterminée

Vous interviendrez en qualité de tractoriste viticole et agricole

pour une propriété de 60 hectares.

Vous devez impérativement être autonome sur l’ensemble des travaux mécanisés.

Vous maitrisez la mécanique et l’entretien du matériel.

Vous êtes titulaire du Certiphyto.

Vous assurez la fonction de chef d’équipe auprès de 3 à 4 personnes.

Ce poste est à pourvoir de suite.

PELLEGRUE

EN LOT-ET-GARONNE

Nous recherchons, pour une brasserie à MARMANDE, un(e) serveur (se) :

Missions

- Effectuer la mise en place de la salle

- Accueillir et accompagner le client, le conseiller dans ses choix

- Etablir la commande

- Effectuer le service à table

- Etablir les additions

- Nettoyage de la salle

Profil

- Dynamique, bon relationnel, souriant, réactif, polyvalent et autonome

- Expériences réussies sur poste similaire demandées

Pour postuler, envoyer votre candidature à laporterie.marie@gmail.com

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 ans

MARMANDE

Dans le cadre de la réouverture d’une boucherie/ charcuterie

produits traiteurs rôtisserie sur Marmande,

vous participerez principalement à la réalisation

des produits traiteurs et rôtisserie.

Sous la responsabilité du gérant qui s’occupera

de la partie boucherie, vos missions seront :

travail en laboratoire, présentation à la vente.

Vous maîtrisez les normes d’hygiène et de sécurité (HACCP).

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 3 An(s) – Sur poste similaire

CAP, BEP ou équivalent Traiteur souhaité

ou cuisine

MARMANDE

Vos missions principales seront les suivantes :

- Vente au comptoir des produits de charcuterie traiteur.

- Disposition des produits sur le lieu de vente

- Conseil aux clients et service des clients

- Encaissement

- Prise des commandes

Vous travaillerez en fin de semaine, du vendredi au dimanche matin.

Contrat à durée déterminée 3 mois

Expérience exigée au moins 1 an- vente de produits frais

MARMANDE

Vous effectuerez la livraison de matériaux au niveau régional,

vous avez une bonne connaissance de la région Aquitaine.

Vous êtes impérativement titulaire du permis Super lourd.

Vous connaissez les consignes de sécurité dans les gravières,

et vous maîtrisez le code de la route.

Contrat à durée déterminée – 3 mois

Expérience exigée au moins 3 ans sur poste similaire

STE BAZEILLE

A l’aise avec l’outil informatique, vous travaillerez

aux entrées et sorties matière: Contrôle réception et

suivi des expéditions dans le respect des normes qualités et des délais.

Vous devrez suivre en permanence à l’aide de l’outil informatique

les flux et stocks.

Vous assurerez l’emballage des expéditions.

Vous participez à l’entretien de l’atelier

(balayage de copeaux métalliques – produits d’usinage).

La fonction requiert de la manutention au moyens d’outils d’aide

(chariots à pousser, moyens de levage, conduite de chariot

autoporté – CACES R389 cat 3) et l’habitude de travailler

avec un ERP (Enterprise Resource Planning _ ou Progiciel de gestion intégré)

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 3 ans gestion stocks en industrie

Bac ou équivalent Logistique souhaité

gestion informatisée des flux

MARMANDE

Polyvalent, vous surveillerez en atelier la production d’une machine

à commandes numériques de découpe de tôles destinées au calorifugeage,

puis les mettrez en forme (façonnage manuel).

Vous assurerez aussi la maintenance de premier niveau.

Le poste comprend également la réception des marchandises

et l’entretien de l’atelier.

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 1 an ou formation qualifiante

CAP, BEP ou équivalent Chaudronnerie souhaité

ou équivalent

ST PARDOUX DU BREUIL

Vous serez chargé de la fabrication des chapes fluides que nous appliquons

et de la gestion qui en découle (centrale automatisée de production à superviser)

Vous devrez également assurer le transport de la chape fluide sur chantier

avec notre camion toupie : NECESSITE DU PERMIS C

Vous serez amené à faire des ponçages de chapes.

Des déplacements journaliers sont à prévoir pour vous rendre sur les chantiers.

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 1 an conduite toupie/production béton

MARMANDE

Pose divers types d’isolant (laine, manchons, nappe..)

et revêtement (tôle alu, inox et pvc).

Travail manuel et physique.

Une formation en interne sera proposée pour les débutants.

Des déplacements sont à prévoir (chantiers régionaux)

avec des découchés (parfois à la semaine).

Deux postes à pourvoir.

Contrat à durée indéterminée

Débutant accepté

ST PARDOUX DU BREUIL