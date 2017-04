ALERTE EMPLOI - Les offres de ce mardi 18 avril

EN SUD GIRONDE

Totalement autonome car expérimenté(e),

vous intervenez auprès de particuliers et professionnels pour réaliser

l’ensemble des tâches lié à votre métier de Maçon-coffreur-bancheur.

Vous disposez des compétences professionnelles précisées.

Vous intégrez une équipe en place de 3 personnes et êtes également

en capacité de transmettre votre savoir faire pour notamment

optimiser l’enseignement des apprentis. Vous serez amené(e) à coordonner

les activités. Les chantiers sont situés dans la région bordelaise

(horaires sur la journée). Ponctuellement, des déplacements sont

à prévoir dans les départements limitrophes. Rigueur, capacités

d’écoute, d’organisation, sens du relationnel et de la pédagogie, respect des règles

et consignes de sécurité sont des qualités indispensables

à la réalisation de vos fonctions.

***POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT***

Contrat à durée déterminée 3 mois

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 6 mois SUR MEME QUALIFICATION

Permis B – Véhicule léger exigé

CERONS

Vous effectuez le levage et l’effeuillage.

Vous devez vous rendre à Barsac et vous bénéficiez d’un transport

en minibus aller retour pour travailler sur la commune de Léognan.

Pas de logement possible. Téléphoner UNIQUEMENT entre 8 heures

et 17 heures 25 postes sont à pourvoir immédiatement.

**** Recrutement Urgent******

Contrat travail saisonnier 5 mois

35H – Horaires normaux

Débutant accepté

LÉOGNAN

Vos missions : – Pose de couverture tuile terre cuite et béton,

lattage, zinguerie (noue, chêneau ),

- Pose de charpente industrielle, Lambris , bandeaux bois et PVC.

Expérience exigée , autonome, connaissance pavillon

constructeurs appréciée, mobilité (zone d’intervention étendue),

permis B Obligatoire Négociation possible sur la rémunération.

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 3 ans

Permis B – Véhicule léger exigé

MASSEILLES

Vous interviendrez en qualité de Second / Seconde de cuisine.

Vous travaillerez des produits frais.

Vos missions :

-Préparation du service – Découpe des légumes

- Cuisson des légumes, des viandes et des poissons

– Préparation des desserts et des entrées

La rémunération est à négocier selon votre expérience.

Vous travaillerez en coupure et les jours de travail seront à négocier.

Vous devez impérativement avoir de l’expérience dans ce domaine.

Contrat à durée indéterminée

39h – Horaires normaux

Expérience exigée de 2 ans

SAUTERNES

EN LOT-ET-GARONNE

Vous triez les pommes de terre selon les consignes et les normes de qualité.

Vous travaillez en 2/8, 1 semaine sur deux:

Les matins de 5 h à 13 h du lundi au samedi

Les après midi de 13 h à 21 h du lundi au vendredi

Gestes répétitifs et cadences élevées, nécessitant une bonne résistance physique.

Contrat à durée déterminée 3 mois – 39h/hebdo

SAMAZAN

Recherche un/e conducteur/rice de machine en Industrie agro-alimentaire.

Vous serez garant des process de fabrication en vigueur,

et de la qualité des produits finis.

A ce titre, vous assurerez ;

- l’approvisionnement de l’outil de production

- le réglage des machines

- le suivi et contrôle de la production

- la maintenance de 1er niveau

Contrat à durée déterminée 6 mois – 35h/hebdo

VIRAZEIL

Vous assurez le bon fonctionnement des machines,

vous aurez à conditionner les légumes dans des conserves

et enregistrez des documents de traçabilité.

** Recrutement par le biais d’exercices de détections

d’habiletés (respect des normes et des consignes, contrôle visuel,

maintenir son attention dans la durée, contrôle qualité,

manipuler des objets/exécuter des gestes avec dextérité

et capacité à travailler en équipe).**

Contrat travail saisonnier 5 mois – 35h/hebdo en 4×8

CASTELMORON SUR LOT

Entreprise de charpente couverture recherche

un(e) couvreur(se) charpentier(e), même non qualifié mais prêt à s’investir.

Vous interviendrez surtout sur de la rénovation de maisons,

bâtiments agricoles, bâtiments communaux etc…

Vous travaillerez au sein d’une équipe de 3 personnes.

URGENT

Débutant accepté si motivé pour apprendre le métier

et s’investir pleinement dans la durée.

CDI – 39h/hebdo

SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN

Recherche un mécanicien agricole, ainsi qu’un mécanicien espaces verts.

Vous serez chargés(es) de la maintenance des différents engins.

Travail en équipe.

CDI – 35h/hebdo

LAUZUN