ALERTE EMPLOI - Les offres de ce mardi 16 mai

Vous assurez la préparation de la salle, la prise de commandes et le service.

Vous effectuez les services du midi et du soir,

du lundi au dimanche dont 1 jour et demi de repos.

CDD à temps partiel (24h) pour mai, juin, septembre

et temps complet (39h) pour juillet et août.

Contrat à durée déterminée 5 mois

MONTAGRIER

Vous réalisez le service en salle. Vous travaillez de façon autonome.

Votre poste est polyvalent.

Restaurant de 50 couverts maximum.

Vous travaillerez en coupure une semaine sur deux.

Établissement fermé le dimanche.

Vous êtes conscient(e) des exigences de ce métier =

rythme soutenu, rapidité, rigueur, sens du contact client.

Vous possédez impérativement de l’expérience en tant que saisonnier.

***Recrutement immédiat***

***Possibilité d’évolution en fonction des résultats et de l’investissement***

CADILLAC

Au sein de l’atelier qui se trouve à Cérons, vous intégrez une équipe en place.

L’activité est artistique afin de répondre à des commandes d’objets d’art.

Vous êtes obligatoirement expérimenté (5 ans).

Contrat à durée indéterminée

CERONS

Agent / Agente de propreté de locaux

Vous procéderez à la vérification et au suivi des interventions

des Agents de propreté des locaux (bureaux et particuliers)

dont vous établirez également les plannings.

Vous travaillerez à plein temps, du Lundi au Samedi.

Contrat à durée indéterminée

33 – Langon et déplacements Sud Gironde