ALERTE EMPLOI - Les offres de ce mardi 11 avril

EN LOT-ET-GARONNE

EHPAD de 84 lits dont un espace protégé de 26 lits,

recherche un(e) ASD ou AMP diplômé(e) Poste de NUIT en CDI MAI 2017.

Travail en roulement: une semaine de 30 heures, une semaine

de 40 heures et un weekend sur deux. (Travail en 10 heures).

Salaire selon CCU- Reprise d’ancienneté à 100%

Expérience exigée

CDI 35H

47 – DURAS

Vous rayonnez à 15 km autour de Lévignac de Guyenne.

Vous intervenez aux domiciles des particuliers

(principalement personnes âgées et/ou malades).

Utilisation du véhicule personnel :

Indemnités kilométriques à 0,350 eur/km

DEAVS(ou équivalent) et permis obligatoires

LEVIGNAC DE GUYENNE

Plusieurs postes pour Juillet/Août sur une sandwicherie/cafétéria

d’autoroute au Mas Agenais. Production/service/nettoyage.

Amplitude d’ouverture 06h30/22h30 et 7j/7.

Emploi saisonnier

Débutant accepté

Vous triez les pommes de terre selon les consignes et les normes de qualité.

Vous travaillez en 2/8, 1 semaine sur deux:

Les matins de 5 h à 13 h du lundi au samedi

Les après-midi de 13 h à 23 h du lundi au vendredi

Gestes répétitifs et cadences élevées, nécessitant une bonne résistance physique.

Expérience exigée au moins 1 an

Saison

47 SAMAZAN

Le travail consiste à charger et décharger des camions

en suivant un plan de chargement ou une feuille de pointage.

Les horaires sont variables avec prise de poste 16h / 17h / 18h.

Travail sur 6h et sur 6 jours consécutifs sauf 5h le samedi.

Vous devez donc être disponible pour travailler tard le soir,

y compris le samedi.

Vous êtes ponctuel/le, autonome, dynamique, vous savez lire et écrire,

vous serez amené/e à marcher 10 à 15km par soir car la surface

de travail est étendue et les déplacements à pied très nombreux.

Vous avez de l’expérience en chargement ou manipulation

de chariot tracté. Vous êtes titulaire du CACES cariste.

Contrat saisonnier jusqu’à la fin de l’été.

47 – SAMAZAN

EN SUD GIRONDE

Vous effectuerez l’ensemble des tâches relatives à la mise en rayon

du rayon bazar (installation, étiquetage, gestion des stocks et de votre rayon…etc).

Vous bénéficiez impérativement d’une première expérience réussie sur le même type de poste.

Des ports de charge sont à prévoir.

Repos hebdomadaire le dimanche ainsi qu’un jour dans la semaine.

***PRISE DE POSTE IMMÉDIATE***

33 – LA REOLE

Contrat à durée indéterminée 35h

Expérience exigée au moins 2 ans

Au sein du rayon et dans le cadre d’un remplacement d’arrêt maladie,

vous assurerez la vente-conseil, la mise en rayon et le suivi du stock

en lien avec votre responsable de secteur.

Le planning se répartira du lundi au samedi. 2 jours de repos par semaine dont 1 variable.

Vous êtes conscient de l’importance des normes d’hygiène et du respect

de la chaîne du froid sur les produits de grande fraicheur.

***Poste est à pourvoir immédiatement et jusqu’à fin juillet***

33 – LA REOLE

Contrat à durée déterminée 4 Mois 35h00

Débutant accepté

Vous interviendrez en qualité d’aide à domicile auprès de personnes âgées :

- Aide au lever et au coucher

- Courses

- Entretien du domicile

- Préparation des repas

- Entretien du linge

Vous travaillerez sur les cantons d’Auros, Bazas et Grignols.

Vous travaillerez un week-end par mois.

Vous bénéficierez d’une indemnité kilométrique.

***Poste à pourvoir immédiatement et pourra être renouvelé et pérennisé***

33 – Canton d’Auros / Bazas / Grignols

Contrat à durée déterminée 1 Mois 25h00

Débutant accepté

Nous recherchons un conducteur/conductrice régional ou national

en CDD de 5 à 6 semaines pour le remplacement de salariés en congés.

Le choix de la couverture de vos déplacements

(Nouvelle Aquitaine ou France) s’organisera en interne en fonction

de vos possibilités.

FCO à jour et carte conducteur. qualification ADR de préférence.

***POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT***

33 – TOULENNE

Contrat à durée déterminée 1 mois 48h

Expérience exigée au moins 1 an

Vous travaillerez au sein d’un commerce de proximité.

Vous accueillerez la clientèle, prendrez les commandes et préparerez

les consommations (débit de boissons licence 3).

Vous assurerez la vente de jeux loto et grattage et la prise de jeux PMU.

Vous procéderez aux différents encaissements.

Vous serez amené(e) à mettre en place la presse et le tabac.

Vous travaillez les weekends (samedis et dimanches matins).

Vous serez aussi amené(e) à débuter vos journées tôt le matin.

De l’expérience sur ce même type de poste serait un plus

pour votre candidature (service et commerce)

33 – CAPTIEUX

Contrat travail saisonnier 2 mois 35h00

Débutant accepté – souhaitée en commerce/service