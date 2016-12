ALERTE EMPLOI - Les offres de ce lundi 5 décembre

EN LOT-ET-GARONNE

Au sein du magasin Gamm Vert de Tonneins, rattaché(e)

au Responsable de magasin, vous développez la vente et le conseil

des produits d’alimentation animale élevage.

Vous accueillez les clients au sein du magasin et les assistez dans leurs choix.

Vous les conseillez dans la bonne utilisation des produits proposés à la vente.

Vous identifiez leurs besoins et leurs prodiguez les conseils adaptés.

Vous animez et gérez en autonomie ce rayon en application

de la stratégie commerciale de l’entreprise.

En ce sens vous effectuez notamment la mise en œuvre des actions

de valorisation des produits, l’implantation en magasin et le réassort,

la gestion des rotations des produits et l’animation du rayon.

Vous êtes titulaire au minimum d’un Bac de type commerce/force de vente

ou équivalent et vous avez une expérience de plusieurs années en GSB,

animalerie ou jardinerie. Vous possédez le sens du commerce,

le sens du résultat, vous êtes organisé(e) capable de développer

un argumentaire de vente solide

CDI 35 H

TONNEINS

Sous l’autorité du Directeur de l’ADES,

vous intervenez en formation DEAES, DEAF Surveillant de nuit/

Maîtresse de Maison, formation continue + autres pôles.

Vous serez chargé de la conception de supports pédagogiques et outils

d’évaluation à destination des stagiaires, de interventions pédagogiques

en face à face, des animations de groupes,

Vous accompagnez les parcours et projets de formation des stagiaires,

suivez les travaux (dossiers, appui à l’élaboration d’écrits,

préparation à la certification).

Vous participez au partenariat avec les sites qualifiants et lieux

d’apprentissages (visites de stage, co-élaboration de parcours apprentissage),

Vous vous inscrivez dans un projet associatif et pédagogique s’appuyant

sur certains fondements incontournables (capacités à s’intégrer dans un travail

collaboratif décloisonné, à s’inscrire dans une dynamique d’équipe,

à porter des valeurs associatives d’un centre de formation en travail social).

CDD 18 mois

MARMANDE

EN SUD-GIRONDE

En relation directe avec le chef d’entreprise, vous exercerez vos fonctions sur chantiers.

Vos missions :

- Lecture des plans

- Traçage et implantation des différents systèmes de cloisons, faux-plafonds, doublages, etc.

- Réalisation d’isolation thermique et phonique

- Manutention

- Travaux d’enduisage, ponçage, préparation des supports.

LANGON

Au sein de l’exploitation viticole de 60 hectares située sur CLEYRAC, vous effectuerez la descente des bois au prix fait.

Véhicule indispensable pour se déplacer d’une parcelle à une autre.

CLEYRAC

Débutant accepté

Au sein d’une équipe, vos missions consisteront à :

- réaliser du débit,

- effectuer l’usinage des profilés,

- réaliser la pose des vitrages,

- charger et livrer la marchandise.

33 – GIRONDE-SUR-DROPT

Expérience exigée au moins 2 An(s)

Vous interviendrez en atelier pour effectuer la réparation de matériel électrique, de moteur et de pompes

Les profils débutants avec des connaissances en électricité sont acceptés par l’employeur.

**** PRISE DE POSTE IMMÉDIATE *****

Vous serez amené(e) à tourner sur différents postes en fonction des taux de charges de vos collaborateurs.

33 – LA REOLE