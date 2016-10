ALERTE EMPLOI - Les offres de ce lundi 3 octobre

EN SUD GIRONDE

Possédant une expérience dans la vente

(idéalement dans la vente en équipement du foyer / électroménager)

et/ou de formation minimum baccalauréat,

vous possédez des compétences pour le commerce

de nos produits et services.

Votre parcours et votre expérience du travail en équipe

seront la clef pour votre évolution au sein du groupe.

Une formation à nos produits vous permettra d’être

pleinement opérationnel(e) et de vous perfectionner.

Vous assurerez l’accueil, le conseil et la vente aux clients

dans le cadre d’objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés.

Vous contribuerez à la gestion du rayon :

qualité de l’exposition, lisibilité et clarté de présentation…

dans le cadre de la politique merchandising.

Contrat à durée indéterminée – 35h hebdo

Expérience exigée de 1 an en vente équipement du foyer

Niveau : Bac ou équivalent exigé en vente équipement maison

LANGON

Nous recherchons un conducteur routier spl de préférence

pour transports en régional (3 jours par semaine)

FIMO/FCO à Jour – Formation ADR de préférence

Contrat à durée indéterminée – 35h hebdo

Débutant accepté

Permis EC – Poids lourd + remorque exigé

TOULENNE

Vous conduisez un tracteur avec une benne à vendange,

du lieu de la récolte jusqu’au chai de vinification.

URGENT – POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT

Contrat à durée déterminée 15 jours – 39h hebdo

Expérience exigée de 1 mois

MAZÈRES

Dans le cadre des vendanges 2016,

8 postes de coupeurs et porteurs sont à pourvoir.

Vous réalisez les vendanges par tries successives

sur des parcelles situées à Sainte Croix du Mont et Verdelais.

Postes ni logés, ni nourris.

***Postes à pourvoir de suite***

Contrat travail saisonnier 15 jours – 35h hebdo

Débutant accepté

SAINTE-CROIX-DU-MONT et VERDELAIS

Vous êtes obligatoirement titulaire

de la carte professionnelle Chauffeur de Taxi.

Vous accueillez et conduisez la clientèle.

***Poste à pourvoir immédiatement***

Contrat à durée indéterminée – 35h hebdo

Débutant accepté

Permis B – Véhicule léger exigé

LANGON