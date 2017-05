ALERTE EMPLOI - Les offres de ce lundi 29 mai

EN SUD GIRONDE

Dans le cadre d’un départ en retraite, vous travaillerez en atelier

(fabrication) au sein d’entreprise du bâtiment spécialisée en menuiseries bois et PVC.

Vous possédez des qualités d’organisation, de précision et d’adaptation.

Vous évoluerez vers un poste de chef d’atelier dans une entreprise à taille humaine (-10 salariés).

Contrat à durée indéterminée 35h00

Expérience exigée de 2 ans

33 – LISTRAC DE DUREZE

Vous travaillez pour une société de négoce vinicole,

basée dans l’Entre-deux-Mers,

afin d’accompagner sa croissance d’activité.

Sous la responsabilité de votre responsable logistique,

vous aurez pour missions de :

- Charger/décharger les marchandises

- Contrôler et ranger les produits

- Déplacer en interne les produits

- Préparer les commandes

- Réapprovisionner les emplacements de picking

- Alimenter les chaines de mise en bouteille

- Contrôler et entretenir les chariots élévateurs

- Participer à la gestion des stocks

Ces missions ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer

en fonction des besoins du service.

Vous faites preuve de rigueur.

Vous aimez le travail en équipe.

Contrat à durée déterminée 3 mois

33 – ST LAURENT DU BOIS

Vous travaillez au sein d’un cabinet dentaire.

Vous devrez faire de la stérilisation des instruments, du travail au fauteuil

en cas de demande, du ménage (nettoyage du cabinet dentaire)

et gérer un peu de repassage (les blouses)

Vous travaillez du lundi au vendredi, de 6h à 13h.

Votre contrat se déroulera en juin et août. Ce poste est à pourvoir rapidement.

***Vous êtes conscient(e) des exigences de ce métier = discrétion,

rigueur, respect des règles d’hygiène et de sécurité***

Contrat à durée déterminée 2 mois

LANGON

Dans le respect des règles et consignes d’hygiène et de sécurité,

vous intervenez au domicile de différents bénéficiaires pour l’entretien

courant du logement et le repassage.

Vous avez le sens du contact et de l’écoute, tout en respectant

votre devoir de discrétion.

Une première expérience professionnelle réussie auprès d’un public

de particuliers est indispensable et vous êtes en mesure de travailler

un week-end sur deux (planning réalisé au mois).

***MERCI DE POSTULER IMMÉDIATEMENT***

33 – ST SYMPHORIEN

EN LOT-ET-GARONNE

MIRAMONT DE GUYENNE

Vous serez en charge du service en salle et en bar d’un complexe

touristique entre 60 et 80 couverts.

Vous effectuez les services du midi et du soir.

Etre titulaire du permis d’exploitation serai un plus.

Contrat à durée déterminée 3 mois

Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : SMIC HOTELIER

Expérience exigée de 1 an

CASTELJALOUX

Entreprise spécialisée dans le bricolage recherche un(e) mécanicien(ne)

en motoculture qui devra s’occuper du service après-vente.

Vous serez également amené à procéder à la vente de matériel

de motoculture et à conseiller le client sur tous les produits du magasin.

Vous interviendrez ponctuellement sur de la mise en rayon.

Une expérience de la motoculture est vivement recommandée

et plus précisément la réparation de tondeuse et petite motoculture.

Contrat à durée indéterminée

35H Travail le samedi

Salaire : Mensuel de 1480.29 Euros sur 12 mois

TONNEINS

Entreprise Industrielle recherchent un apprenti, pour préparer

en contrat d’apprentissage un : BAC PRO Technicien en Maintenance

des Equipements Industriels 3 ans, 2 ans ou 1 an.

Vous serez formés en mécanique, électro-technique,

pneumatique, hydraulique, recherche de pannes, soudure,

Au sein de l’entreprise vous serez intégré au service de maintenance

et participerez aux actions préventives et curatives des systèmes

de productions. Vous alternerez 15 jours en centre de formation

et 15 jours en entreprises. Possibilité d’hébergement

lors de la période de formation à PERIGUEUX.

Contrat à durée déterminée – 35 mois

Contrat apprentissage

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 513.00 euros à 1173.00 euros sur 12 mois