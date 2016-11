ALERTE EMPLOI - Les offres de ce lundi 28 novembre

EN LOT-ET-GARONNE

Vous travaillez sur chantiers pour des maisons individuelles

neufs et rénovations.

Vous vous déplacez sur chantier en équipe de 2 personnes.

Expérience exigée 1 an

TRAVAIL EN HAUTEUR

CDI

SEYCHES

Entreprise de charpente couverture recherche un(e) couvreur(se) charpentier(e).

Vous interviendrez surtout sur de la rénovation de maisons,

bâtiments agricoles, bâtiments communaux etc…

Vous travaillerez au sein d’une équipe de 3 personnes.

Vous devez être autonome sur le poste et possédez le permis B.

CDD 2 mois

Expérience exigée 1 an

TRAVAIL EN HAUTEUR

SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN

Accueil (physique et téléphonique), secrétariat, constitution et suivi de dossiers.

Qualités recherchées : patience et écoute face au client, rigueur,

confidentialité et investissement.

CDI – 39H

MIRAMONT DE GUYENNE

Vous assurerez les activités de mécanique générale

(diagnostic panne, réparation et tests)

et les opérations de dépollution

(tri des pièces et des fluides selon les normes en vigueur).

Mécanique traditionnelle uniquement

(pas de valise de diagnostic électronique).

Remplacement arrêt-maladie susceptible de prolongation.

CDD 3 mois

FOURQUES-SUR-GARONNE

Point multi-services à proximité de Marmande

recherche une personne pour :

- Nettoyage des locaux principalement

- Effectuer des petites livraisons

- Faire du réassort

Une expérience en alimentation serait un plus.

Vous devez impérativement posséder le permis B depuis au moins 3 ans.

Envoyer un CV + lettre de motivation

CDI

Permis B exigé

MARMANDE

Vous avez des compétences en électricité et mécanique,

vous permettant sous l’autorité du Responsable des services techniques

de réaliser certains travaux d’entretien des matériels,

de dépannage d’appareils électriques,

de maintenance générale, de plomberie et de bricolage

ainsi que l’entretien courant et régulier des locaux.

Avantages sociaux: 13ème mois, intéressement

et participation aux bénéfices.

Pour candidater, adressez CV, lettre de motivation et photo à:

CENTRE E. LECLERC – RD813 – 47400 Tonneins

CDI 35 h

5 ans d’expérience exigée

TONNEINS

EN SUD GIRONDE

Sous la supervision du Chef de Cuisine,

vous êtes responsable de la mise en place,

de la production et du dressage des entrées et desserts.

Justifiant idéalement d’une première expérience et/ou

d’une formation en cuisine, vous savez faire preuve

de rigueur dans l’accomplissement de vos missions.

Jours d’ouverture : Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi

(services du midi et du soir), le mardi (service du midi).

Fermeture hebdomadaire : Mardi soir, mercredi et dimanche.

Horaires en coupure.

CAP, BEP ou équivalent Hôtellerie restauration exigé

RIONS

POSTE A TEMPS PLEIN :

– Vous assurerez la vente des pains et des pâtisseries

selon les règles d’hygiène et de sécurité alimentaires

– Vous effectuerez l’entretien de votre poste de travail.

Vous travaillerez du lundi au dimanche avec un jour de repos

semaine à définir selon planning.

Vous travaillerez assurément tous les samedi toute la journée

et le dimanche matin jusqu’à 13h. Heures supplémentaires à prévoir.

Prise de poste immédiate. Expérience en vente exigée.

Possibilité de pérennisation du poste à terme.

BARSAC

Vous serez chargé(e) de la mise en bouteille du vin, à la propriété.

Vous alternerez des périodes travaillées et non travaillées.

Poste ni logé ni nourri.

Pérennisation de la collaboration envisageable.

TARGON

Vous travaillez en toute autonomie au sein d’une pharmacie de centre commercial.

Vous réalisez le management et la coordination de l’équipe.

Vous possédez également de l’expérience en gestion de la clientèle et du comptoir.

Vous délivrez également des produits (médicaments, dispositif médicaux etc)

selon la prescription médicale individuelle.

Vous conseillez la clientèle et vendez des articles de parapharmacie.

Vous travaillez deux samedis/trois par roulement.

PRISE DE POSTE IMMEDIATE

LANGON