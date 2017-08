ALERTE EMPLOI - Les offres de ce lundi 28 août

EN LOT-ET-GARONNE

En prévision de la saison stolon fraise, nous recherchons des ouvriers agricoles (H/F).

Idéalement vous avez déjà une expérience agricole.

Saison pouvant durer jusqu’à 8 mois/an. Si vous êtes motivé

et dynamique, envoyez votre CV à : cnfmarmande@orange.fr

Contrat travail saisonnier 2 mois

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 euros sur 12 mois

Débutant accepté

RAZIMET

L’enseignant exercera auprès de classes de bac professionnel

« plastique et composite » et de CAP.

Il assurera le suivi des stages en entreprises.

Ce poste offre des possibilités d’intégrer l’éducation nationale

par concours interne. Maîtrise des outils bureautiques et capacité

à travailler en équipe.

Contrat à durée déterminée 12 mois

18H Horaires normaux

Salaire : mensuel de 1719.77 euros sur 12 mois

Indemnités ISOE 101,13 euros brut mensuel

Expérience exigée de 5 ans

MARMANDE

Nous recherchons un(e) vendeur(se) polyvalent(e),

dans un magasin de bricolage.

Vous possédez impérativement une expérience

en vente bricolage et jardin. Travail le samedi.

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 euros sur 12 mois

Expérience exigée de 2 ans vente bricolage, jardinage

CASTELJALOUX

Entreprise spécialisée dans le bricolage recherche un(e) mécanicien(ne)

en motoculture qui devra s’occuper du service après-vente.

Vous serez également amené à procéder à la vente de matériel

de motoculture et à conseiller le client sur tous les produits du magasin.

Vous interviendrez ponctuellement sur de la mise en rayon.

Une expérience de la motoculture est vivement recommandée

et plus précisément la réparation de tondeuse et petite motoculture.

Contrat à durée indéterminée

35H Travail le samedi

Salaire : mensuel de 1480.29 euros sur 12 mois

Déplacements : jamais

Expérience exigée de 2 ans – Expérience réparation motoculture

CASTELJALOUX

Expérimenté sur la fonction, en commerce spécialisé de bricolage,

vous serez en charge du développement des ventes en appliquant la stratégie

commerciale définie par l’adhérent(e). Vous animez et coordonnez

l’activité commerciale de l’enseigne.

Vous managez l’équipe de vente et appliquez la politique de l’entreprise.

Contrat à durée indéterminée

35H Travail le samedi

+ 6 HEURES

Salaire : mensuel de 2265 euros sur 12 mois

Mutuelle

Expérience exigée de 3 ans sur même poste dans secteur de bricolage

CASTELJALOUX