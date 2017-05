ALERTE EMPLOI - Les offres de ce lundi 22 mai

EN SUD GIRONDE

Vous travaillez en tant que manœuvre aide foreur H/F :

travail avec pelle manuelle, port de sac à gravier, manutention.

Vos chantiers seront situés sur LEOGNAN puis secteur LA BREDE

Poste à pourvoir immédiatement.

Travail intérimaire 1 mois

LEOGNAN

Au sein d’un EHPAD (maison de retraite),

vous assurez la confection de 66 repas par jour.

Vous travaillez en toute autonomie.

Vous travaillez en horaires de coupure et 1 week end sur 2.

La durée du contrat pourra être prolongée.

*** Poste à pourvoir immédiatement***

VERDELAIS

Vous prenez en charge tous les actes de la vie quotidienne d’adolescents

de 13 à 17 ans = lever/coucher, repas, accompagnement à la socialisation,

travail sur le comportement…etc

Vous réalisez l’animation d’activités ludiques et/ou sportives.

Vous vous déplacez régulièrement avec un véhicule de service.

***Vous possédez impérativement une expérience réussie auprès du public

mineur délinquant, et possédez également le diplôme d’état d’éducateur spécialisé***

Vous avez des connaissances des dispositifs PJJ

Vous avez des capacités rédactionnelles, des aptitudes relationnelles au travail

en équipe pluridisciplinaire, des aptitudes à travailler dans le cadre

de la contrainte judiciaire.

Vous travaillerez en roulement avec les autres éducateurs à partir d’un emploi

du temps alternant des plages horaires de travail en matinée, en soirée et en weekend.

Salaire selon la convention collective du 15 mars 1966.

Reprise de votre ancienneté et prime CER de 40 points.

2 postes à pourvoir

CASTELVIEL

Vous êtes maçon/ne qualifié/e , vous interviendrez sur les chantiers neufs,

rénovation, démolition et pierre.

Vous avez une bonne résistance physique et êtes volontaire.

Vous serez amené/e à réaliser un essai de quelques jours avant la prise de poste.

LA REOLE