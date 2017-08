ALERTE EMPLOI - Les offres de ce lundi 21 août

EN SUD GIRONDE

Vous effectuez les travaux en vert = épamprage, levage, effeuillage…etc.

Vous devez vous rendre à Barsac et vous bénéficiez d’un transport

en minibus aller/retour pour travailler sur la commune de Léognan.

Poste ni nourrri, ni logé.

Téléphoner UNIQUEMENT entre 8 heures et 17 heures 06.25.37.15.53

***6 postes à pourvoir immédiatement***

CDD 1 mois

Débutant accepté

Léognan au départ de Barsac

Dans le cadre des vendanges, vous travaillez dans le chai

et réalisez le transport des raisins.

Vous possédez impérativement de l’expérience en conduite de tracteur

et vous savez manœuvrez avec une remorque.

1 poste à pourvoir à compter du 11 septembre 2017.

Contrat travail saisonnier 2 mois

ST ANTOINE DU QUEYRET

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et dans le respect

des projets d’accompagnement personnalisé, vous veillez

au confort et au bien être de la personne âgée dans son quotidien.

Vous avez pour missions :

- La prise en charge des toilettes, des changes et des soins

de prévention des escarres

- L’aide à la prise des repas

Contrat à durée indéterminée

MONSÉGUR

Vous travaillez pour un institut de beauté de grande notoriété.

Outre la réalisation des soins du visage et corporels,

vous êtes en capacité de présenter, de conseiller,

de vendre nos produits et services à notre clientèle.

Véritable ambassadeur(drice) de notre enseigne;

votre sens du relationnel, votre réactivité, vos capacités

d’adaptation et d’écoute feront la différence.

Autonome sur votre poste; vous appréciez

et savez travailler en équipe.

Vous êtes impérativement diplômé(e).

Suite à ce premier CDD une collaboration sous contrat

de travail pérenne est envisagée.

***Merci d’envoyer votre CV par mail en format PDF***

LANGON

Vous réaliserez les ossatures métalliques.

Vous posez des plaques de plâtre, l’isolation en plafond,

le doublage et des cloisons.

Vous réaliserez les bandes de finition.

Vous travaillez en autonomie.

La prise de poste se fera à Cadillac. Les chantiers se dérouleront

à Bordeaux et Langon avec le prêt du véhicule de l’entreprise.

CADILLAC

Dans le cadre d’un remplacement, vous interviendrez

en totale autonomie sur l’ensemble de l’activité de pâtissier(e).

Travail du mercredi au dimanche.

Vous devez justifier d’une expérience confirmée

dans ce métier et être autonome.

Vous vous investissez dans votre travail.

Vous êtes force de proposition sur les créations

afin d’y amener votre touche de créativité..

Vous êtes polyvalent sur les tâches.

***Vous connaissez les règles d’hygiène***

POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT

Contrat à durée indéterminée

SAUVETERRE DE GUYENNE

EN LOT-ET-GARONNE

Nous recherchons, pour une brasserie à MARMANDE, un(e) serveur (se) :

Missions :

- Effectuer la mise en place de la salle

- Accueillir et accompagner le client, le conseiller dans ses choix

- Etablir la commande

- Effectuer le service à table

- Etablir les additions

- Nettoyage de la salle

Profil :

- Dynamique, bon relationnel, souriant, réactif, polyvalent et autonome

- expériences réussies sur poste similaire demandées

Pour postuler, envoyer votre candidature à laporterie.marie@gmail.com

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 ans

MARMANDE

Actualisé le 18 août 2017 – offre n° 057WNVG Offre avec peu de candidats

Entreprise spécialisée dans le bricolage recherche

un(e) mécanicien(ne) en motoculture qui devra

s’occuper du service après-vente. Vous serez également

amené à procéder à la vente de matériel de motoculture

et à conseiller le client sur tous les produits du magasin.

Vous interviendrez ponctuellement sur de la mise en rayon.

Une expérience de la motoculture est vivement recommandée

et plus précisément la réparation de tondeuse et petite motoculture.

Contrat à durée indéterminée

35H Travail le samedi

Salaire : Mensuel de 1480.29 euros sur 12 mois

Déplacements : jamais

Expérience exigée de 2 ans

Expérience réparation motoculture

CASTELJALOUX

Expérimenté sur la fonction, en commerce spécialisé de bricolage,

vous serez en charge du développement des ventes en appliquant la stratégie

commerciale définie par l’adhérent(e). Vous animez et coordonnez

l’activité commerciale de l’enseigne.

Vous managez l’équipe de vente et appliquez la politique de l’entreprise.

Contrat à durée indéterminée

Contrat travail

35H Travail le samedi

+ 6 HEURES

Salaire : Mensuel de 2265 euros sur 12 mois

Mutuelle

Expérience exigée de 3 ans même poste dans secteur de bricolage

CASTELJALOUX

Vous effectuerez de le vente en téléphonie-internet.

Vous travaillerez en autonomie dans le magasin.

Idéalement vous avez un profil de commercial (immobilier, automobile, …etc).

Contrat à durée indéterminée

Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1 500 euros sur 12 mois

Expérience exigée de 5 ans

TONNEINS

Recherche électricien plombier pour réalisation de chantiers tertiaire.

Vous êtes autonome. Vous devez être en possession d’habilitations

électriques valides, si toutefois ce n’est pas le cas des actions

de formation préalable à l’embauche pourront être envisagées.

CDD renouvelable selon activité sur chantiers.

Contrat à durée déterminée 6 mois

Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1500.00 euros à 1900.00 euros sur 12 mois

MARMANDE