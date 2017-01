ALERTE EMPLOI - Les offres de ce lundi 2 janvier 2017

EN LOT-ET-GARONNE

Vous serez chargé de monter des murets, clôtures,

entrées de portail (piliers….).

Vous êtes en capacité de travailler de façon autonome.

Vous êtes rigoureux et minutieux dans votre travail.

Vous aurez à vous déplacer sur un rayon de 30 km

autour de Casteljaloux, parfois en Gironde.

Des connaissances en aménagement paysager seraient un plus.

Le permis remorque serait également un plus également.

Contrat à durée déterminée 1 mois

Expérience exigée au moins 1 an

CAP, BEP ou équivalent maçonnerie souhaité

CASTELJALOUX

Vos missions :

- Assurer auprès des agriculteurs la distribution des produits

agrofournitures ( phytos, semences, quincaillerie agricole etc.. )

- Développer les ventes en agrofournitures,

accessoires et matériel auprès des agriculteurs .

Contrat à durée déterminée 6 mois

Expérience exigée au moins 6 mois

Bac+2 ou équivalent Agriculture prod. végétale souhaité

CERTYPHYTO

VILLERÉAL

En capacité de travailler seul, justifiant d’une qualification professionnelle

ou d’une bonne expérience préalable, vous fabriquerez pains

et pains spéciaux (élaboration de la pâte, pétrissage, façonnage, cuisson)

et entretiendrez votre laboratoire.

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 ans ou plus si non titulaire CAP

CAP, BEP ou équivalent Boulangerie souhaité

TONNEINS

Cabinet d’expertise-comptable basé sur Marmande recherche un collaborateur

comptable confirmé qui prendra en charge un portefeuille clients.

Il/elle interviendra en appui de l’expert-comptable du cabinet

sur les domaines comptable, fiscal et de conseil.

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 4 ans de préférence en cabinet comptable

Bac+3, Bac+4 ou équivalent Comptabilité exigé

DCG-DSCG

MARMANDE

EN SUD GIRONDE

Au sein d’une exploitation viticole, vous réalisez des travaux de rénovation

sur des bâtiments d’exploitation et d’habitation.

Polyvalent(e), vous êtes en capacité de travailler en toute autonomie,

tant sur du gros œuvre que des finitions.

**** MUTUELLE D’ENTREPRISE *****

**** RECRUTEMENT IMMÉDIAT ET

PÉRENNISATION DE LA COLLABORATION ENVISAGEABLE *****

Contrat à durée déterminée 1 mois

MORIZÈS

Vous devrez faire des relevés sur dossier pour la mise en place du chiffrage

fait par le responsable (Débour).

Vous devez impérativement maîtriser les domaines d’activités suivants :

Menuiserie et Agencement.

Vous avez une maîtrise parfaite d’Autocad et d’Excel.

Vous faites preuve d’organisation et de méthode.

La rémunération sera à négocier selon vos compétences.

LANGON

Vous êtes en charge de créer et proposer des animation culturelles,

ludiques, manuelles etc…

afin de contribuer au maintien de l’autonomie et à l’éveil social

des personnes âgées en institution médicalisée.

Contrat à durée déterminée 5 jours

CAUDROT