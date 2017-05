ALERTE EMPLOI - Les offres de ce lundi 15 mai

EN SUD GIRONDE

054QWSS – Pizzaïolo (H/F)

Vous interviendrez en qualité de Pizzaïolo / Pizzaïola.

Vous réalisez des pizzas sur commande.

Service en coupure ou en continu.

Poste non logé

Les horaires de travail sont modulables en fonction de l’occupation

des chambres : travail du lundi au dimanche de 7h 00 à 13h00 (+jour de repos).

*****Vous vous engagez à honorer le contrat sur la période

des 2 mois obligatoirement *****

Le contrat pourra être prolongé.

Vos missions : préparation et pose des éléments de couverture

(travaux neufs ou de rénovation), pose des systèmes d’évacuation.

Vous êtes habitué(e) ou intéressé(e) par le travail physique

et en extérieur. Vous travaillez avec sérieux et souhaitez

vous investir dans ce métier. Vous avez le sens du contact.

Idéalement vous avez déjà une expérience en bâtiment,

quelque soit le domaine.

Vous intervenez avec l’équipe sur des chantiers dans la France entière

Formation interne assurée.

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT

Contrat travail saisonnier 3 mois

LA REOLE

054QXKM – Valet de chambre (H/F)

Dans le cadre d’un recrutement saisonnier pour la période estivale

du 1 juillet au 31 aout, vous effectuez l’entretien

et le rangement de 11 chambres au sein d’un hôtel.

Contrat travail saisonnier 2 mois

VILLANDRAUT

054RCKR – Aide couvreur (H/F)

Vous interviendrez en en qualité de couvreur zingueur / couvreuse zingueuse.

LANDIRAS

054RGWD – Charpentier métallier industriel (H/F)

Vous réalisez les sous ensembles ou structures de constructions

métalliques (bâtiments industriels). Vous effectuez aussi la mise

en place et le montage des structures.

Contrat à durée indéterminée

Débutant accepté

LIGNAN DE BAZAS

EN LOT-ET-GARONNE

- CACES 3 – Indispensable

Qualité(s) professionnelle(s) :

- Réactivité

- Sens de l’organisation

Descriptif du poste

Vous réceptionnez les marchandises que vous contrôlez

quantitativement et qualitativement.

Vous serez mené à faire de la manutention.

Vous maîtrisez l’outil informatique.

CDD Expérience exigée 6 mois

TONNEINS

Vous travaillerez pour une entreprise de charpente couverture de Marmande.

Vous intervenez sur des chantiers en rénovation et êtes autonome dans votre travail.

Le contrat peut être renouvelé selon l’activité de l’entreprise.

CDD

Expérience exigée 3 ans

MARMANDE

Vous effectuez le service du midi et le service en bar.

Vous accueillez les clients, prenez et préparez les commandes.

Vous êtes en charge de l’entretien de la salle.

CDD 3 mois

Expérience exigée 1 an

GONTAUD-DE-NOGARET