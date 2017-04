ALERTE EMPLOI - Les offres de ce lundi 10 avril

EN LOT-ET-GARONNE

Restaurant traditionnel recherche un(e) chef de rang pour la saison.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le responsable

de salle au sein d’une équipe de 5 à 6 personnes.

Vous êtes autonome.

Vous avez une expérience confirmée sur un poste similaire,

ainsi qu’une qualification.

CDD 4 mois

Expérience 2 ans exigée

MARMANDE

Restaurant traditionnel recherche un(e) cuisinier/cuisinière.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef

au sein d’une équipe de 5 à 6 personnes.

Vous avez une expérience confirmée de 5 ans sur un poste similaire.

Poste à pourvoir à compter de mi-avril, début mai.

CDD 6 mois

Expérience 5 ans exigée

MARMANDE

Dans le cadre d’une ouverture sur Agen, vous aurez en charge

la gestion en toute autonomie de l’espace de vente.

Les produits proposés sont exclusivement de l’habillement femme.

Vous devrez accueillir et conseiller la clientèle,

vous serez chargé de la gestion des stocks et de la mise en rayon.

Vous serez également responsable de l’encaissement.

CDI / 24H / Agen / Exp exigée

Vous aurez en charge l’accueil de la clientèle.

Vous devrez être à l’écoute et analyser les besoins du client, les risques en cours.

Vous devrez modifier les contrats si nécessaire

et faire du rebond commercial pour saturer les sociétaires.

Vous intervenez sur une clientèle de particuliers.

Vous aurez accès à une formation aux produits et techniques de vente en interne.

Vous travaillerez dans une équipe de 5 collaborateurs.

Remplacement dans le cadre d’un arrêt maladie,

possibilité de renouvellement selon les besoins de la structure.

Horaires : 8H50 – 12H30 / 14H – 18H (1 RTT tous les 15 jours).

Prise de poste immédiate.

CDD 4 mois

Expérience exigée

MARMANDE