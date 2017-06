ALERTE EMPLOI - Les offres de ce jeudi 8 juin

EN SUD GIRONDE

Dans le cadre d’une ouverture de restaurant,

vous réalisez le service en salle (dressage des tables,

accueil des clients, prise des commandes, service des plats

et boissons, encaissement) selon les règles d’hygiène

et de sécurité alimentaire et la charte qualité du restaurant.

56 à 60 couverts intérieurs. Cuisine traditionnelle.

Vous êtes conscient(e) des exigences de ce métier en terme

de savoir-être = présentation, sens de l’accueil

et du contact clientèle.

Idéalement, vous êtes bilingue anglais.

Vous avez également le souhait de vous impliquer

dans le cadre de ce projet d’ouverture du restaurant.

**** POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT –

CANDIDATEZ DES A PRÉSENT****

MAZERES

Au sein d’une exploitation viticole,

vous procéderez à l’épamprage et au levage de la vigne.

Poste ni logé ni nourri.

**** RECRUTEMENT IMMEDIAT *****

TOULENNE

Vous serez formé/e au métier d’Ouvrier/Ouvrière maçon

VRD en contrat de professionnalisation.

Vous réaliserez des travaux de maçonnerie liés à la construction

ou à la réfection de routes, de voies piétonnes, de pistes cyclables,

de parkings, de voies ferrés et les éléments de voirie

(chaussées, bordures, pavés, glissières de sécurité,

mobilier urbain, trottoirs, aménagement du cadre de vie, caniveaux, etc.).

Vous réaliserez également les revêtements pavés ou dallés,

maçonnerie de petits ouvrages en béton, pose des bordures

et des caniveaux, et la mise en place des réseaux d’assainissement,

d’acheminement de l’eau, d’adduction de gaz, d’électricité

et de télécommunication.

Vous possédez impérativement une première expérience validée

ou non dans les métiers VRD ou maçonnerie.

La possession d’un CACES sera un plus pour votre candidature.

33 – LANGON et Sud Gironde

Vous serez en charge de la préparation des légumes (découpe).

Formation interne prévue.

Horaire de travail essentiellement le matin.

Possibilité de coupures

LANGON

Vous favoriserez l’insertion sociale d’adultes, en situation de

handicap psychique, résidant en foyer d’hébergement et travaillant

en ESAT, veillerez à la sécurité et au bien-être des personnes

accueillies en circulant régulièrement dans l’établissement

afin de garantir les meilleures conditions de repos,

assurerez également la surveillance du site, l’accès et le contrôle

des allées et venues des personnes.

Vous gérerez les urgences, les situations de tension et de crise

en prenant les dispositions et les contacts nécessaires

et adaptés aux situations rencontrées.

Vous assurerez une écoute, prenant en compte les problèmes

et difficultés rencontrées par les personnes accueillies

et ferez respecter le règlement de fonctionnement de l’établissement.

Vous assurerez la liaison avec l’équipe éducative

et pédagogique de jour, en l’informant des événements de la nuit.

CAPTEUX

EN LOT-ET-GARONNE

Vos missions seront les suivantes :

- Accueillir et délivrer aux clients les produits d’approvisionnement

demandés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise

- Gérer les flux de l’entrepôt au quotidien

- Assurer le stockage en quantité et qualité

. Accueillir nos clients agriculteurs apporteurs de céréales

en période de moisson

. Etablir les bons de réception et d’expédition

après avoir réalisé les analyses d’échantillonnage

. Manutentionner les céréales à l’aide d’un chargeur télescopique

Connaissance du milieu agricole apprécié.

Disposant idéalement du certiphyto délivrance.

A l’aise avec l’outil informatique.

CDD 2 mois – 35h/semaine

BOURRAN ET SAINTE-BAZEILLE

Vous justifiez d’une expérience significative dans les métiers

du bâtiment et d’une polyvalence de compétences pour enseigner

les cours d’atelier auprès d’apprentis en CAP MBC

(maçonnerie, plomberie, électricité, menuiserie, plaquisterie,

peinture, pose de revêtement…

Compétences pédagogiques et rigueur administrative sont appréciées.

Vous assurerez également le suivi des apprentis

auprès des maîtres d’apprentissage en entreprises.

CDI – 35h/semaine

BOURGOUGNAGUE

Vous poserez des menuiseries et des volets principalement en bois.

Vous pourrez aussi poser du parquet, de l’escalier et faire de l’agencement.

CDI – 39h/semaine

LEVIGNAC-DE-GUYENNE

Nous recherchons un professionnel de la restauration

pour notre établissement, poste de pizzaiolo/a pour la saison 2017.

CDD de trois mois 15 juin au 15 septembre.

Vous êtes autonome, avez une expérience de 3 ans

et êtes titulaire d’un cap restauration.

Contrat travail saisonnier

39H

CASTELJALOUX

Nous recherchons un professionnel de la restauration

pour compléter notre équipe en saison.

Un poste de cuisinier en 35h service midi et soir,

plat du jour, carte de brasserie, pizza.

Vous êtes motivé, autonome, détenteur du CAP cuisine et de la

formation HACCP, avec trois années d’expérience le poste est pour vous.

CDI 35H

CASTELJALOUX

Pour l’entretien d’un domaine paysager, nous recherchons

une personne expérimentée ou qualifiée dont l’activité principale

consistera en l’entretien des topiaires. Si vous ne maîtrisez pas

l’art topiaire, une formation est envisageable mais une expérience

préalable de cette activité constituera un plus apprécié.

Par ailleurs vous aurez à tailler des rosiers et participerez

aux divers travaux habituels de l’entretien d’un parc de château.

Vous serez amené à travailler sur une échelle ou un échafaudage

(taille d’arbres): ne pas être sujet au vertige.

Appelez pour prendre rendez-vous entre 10h et midi ou entre 14h et 16h.

CDD 12 mois

Sur 2 journées de 8 h par semaine

Diagnostic et réparation.

Vous devez faire preuve de polyvalence, intervenir sur tous les champs

et être capable de travailler seul en autonomie (organisation et

hiérarchisation de vos tâches, gestion de votre temps d’intervention).

L’expérience est impérative, pas le diplôme.

CDI 35H

Secteur MIRAMONT-DE-GUYENNE