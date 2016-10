ALERTE EMPLOI - Les offres de ce jeudi 6 octobre

EN LOT-ET-GARONNE

Vous aurez à effectuer un travail artistique sur chocolat et sucre.

Vous avez également des connaissances en pâtisserie orientale.

La maîtrise de la sculpture sur glace serait un plus.

Vous avez déjà participé à des concours internationaux

(type Coupe du monde de pâtisserie) et à des stages de haut niveau.

Une expérience de 2 ans en management

d’une équipe de pâtissiers est demandée.

Logement fourni si besoin.

CDI

MARMANDE

Mission : faire la tournée des sites de collecte de céréales.

Réaliser l’enlèvement, l’acheminement et la livraison

des céréales et en contrôler la conformité avec le client,

Renseigner les bons de chargement avec le réceptionnaire,

Identifier le trajet selon les caractéristiques du véhicule,

du chargement et les priorités de livraison,

Vérifier l’état de fonctionnement du véhicule,

des équipements et effectuer les opérations,

Contrôler l’état de propreté de bennes,

Savoir manipuler les camions 6X4 multi bennes,

Vérifier la présence et la conformité des documents

de bord et de transport,

Respecter les consignes de sécurité du transport.

Titulaire de la FIMO, FCO, permis 26T exigé.

Contrat travail saisonnier 40 jours

SAINTE-BAZEILLE

Mission : chargé de la réception, de l’expédition et du stockage

des céréales sur la plateforme.

Connaitre le système de production agricole des cultures céréales.

Etre capable de renseigner les clients agriculteurs sur l’origine

des éventuels problèmes de qualité des marchandises livrées

sur la plateforme de collecte ;

Etre en mesure tenir une conservation technique clients,

Etablir les bons de réception et d’expédition,

Réaliser des analyses d’échantillonnage d’humidité,

de poids spécifiques, d’impuretés et de protéines,

Assurer la manutention des céréales à l’aide d’un chargeur télescopique,

La connaissance du logiciel informatique ATYS est un plus.

Titulaire du CACES 9 exigé.

Contrat travail saisonnier 40 jours

SAINTE-BAZEILLE

Vous serez chargé/e de transformer du lait de chèvre en fromage.

Vous êtes diplômé sur le métier de fromager/ère ou bien

vous avez une expérience significative dans le secteur

de l’industrie agro alimentaire et êtes intéressé/e par ce domaine.

Poste à pourvoir immédiatement.

Contrat à durée indéterminée

BRUGNAC

Au sein d’un garage automobile :

-Vous faites la pose de disques et de plaquettes.

-Vous faites le montage des pneumatiques (50% de l’activité)

-Vous faites le nettoyage intérieur et extérieur de véhicules.

Vous pouvez être amené(e) à déplacer les véhicules.

Contrat à durée indéterminée

TONNEINS