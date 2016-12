Alerte Emploi : les offres de ce jeudi

EN SUD-GIRONDE

Vous devrez :

- Servir en salle

- Prendre les commandes sur place et a emporter

- Garnir les pizzas

- Faire la plonge

Vous travaillerez du mardi au samedi, midi et soir.

TOULENNE

CDI

Votre travail consistera à rechercher des biens immobiliers et à les vendre sur le marché.

Vous développerez le portefeuille de biens immobiliers de l’agence et du groupement.

Vous effectuez des estimations de biens et en assurez la promotion: publicités, affiches commerciales, etc.

Vous négociez les prix et conditions de vente pour les proposer à des acquéreurs.

Vous exercez un rôle de médiateur entre les vendeurs et les acheteurs.

Vous gérez les visites et aidez vos clients aux montages administratifs et financiers du projet d’acquisition ou de vente (compromis de vente, prêts, etc.).

LANGON

CDI

Dans le cadre de son développement, l’agence ORPI CAZEAUX IMMOBILIER souhaite intégrer pour son service de gestion location un négociateur location pour mener à bien les missions suivantes, sous la responsabilité du chef d’agence :

Démarchage : rentrée de mandat de gestion et location.

Prises de mandat et mise en ligne

Tenue du registre des mandats

Point propriétaire régulier

Visites des biens, rédaction du bail, réalisation de l’état des lieux.

Profil recherché

Ayant impérativement une expérience professionnelle au sein d’un service location ou vente, vous avez le sens du conseil (estimation des biens, étude des dossiers candidats) et vous êtes naturellement dynamique, disponible et ambitieux, vous souhaitez pouvoir évoluer dans votre carrière.

Il s’agit d’un poste terrain, 75% du temps à l’extérieur

LANGON

CDI

EN LOT-ET-GARONNE

Vous aurez en charge la gestion des rayons jardinage et camping plein-air (approvisionnement et rangement), les livraisons à domicile (montage et démontage).

Vous interviendrez pour l’accueil et le conseil auprès des clients.

Vous serez amené(e) à utiliser du matériel de manutention et à manipuler des charges lourdes.

Travail du Lundi au Samedi.

47 – TONNEINS

Contrat à durée déterminée – 2 Mois

Expérience exigée au moins 2 An(s) – de 2 à 5 ans en mise en rayon

Vous interviendrez pour l’entretien et la réparation de chariots élévateurs et engins de levage.

Réparations en atelier et dépannages sur sites clients.

Connaissance demandée en thermique, hydraulique, mécanique générale, électricité.

CACES R389 cat. 6 obligatoire.

47 – VERTEUIL D AGENAIS

Expérience exigée au moins 2 An(s)

CAP, BEP ou équivalent Entretien mécanique Souhaité

Vous serez chargé de la conduite de véhicules sanitaires.

Vous serez amené à réaliser de la manipulation de patients ainsi que du brancardage.

Vous serez en charge du nettoyage et de la désinfection des véhicules et du matériel.

47 – CASTELJALOUX

Contrat à durée déterminée – 6 Mois

Expérience exigée au moins 6 Mois

CAP, BEP ou équivalent Transport sanitaire Exigé

cartificat d’Auxiliaire ambulancier

47 – MARMANDE

Contrat à durée déterminée – 6 MoiS

Expérience exigée au moins 6 Mois

CAP, BEP ou équivalent Santé secteur sanitaire Exigé

AUXILIAIRE AMBULANCIER

Réalisation de tuyauterie à façon, suivant indication ou relevé de cotes sur site.

Soudure TIG inox ou acier suivant EN 9606-1.

Vous avez idéalement de l’expérience en soudure TIG,

47 – STE BAZEILLE

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 An(s) – en soudure

048PGCR – Ouvrier / Ouvrière agricole en maraîchage-horticulture

Nous recherchons un ouvrier agricole (H-F) pour la culture de betteraves, melons et courgettes.

Idéalement vous savez également entretenir la vigne

Envoyez votre CV à cnfmarmande@orange.fr

47 – LAVARDAC

Contrat travail saisonnier – 7 Mois

Expérience exigée au moins 4 Mois