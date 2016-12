ALERTE EMPLOI - Les offres de ce jeudi 29 décembre

EN SUD GIRONDE

Vous interviendrez en qualité de plaquiste enduiseur / enduiseuse.

Vos missions :

- Pose de plaque de plâtre

- Implantation de plafond

- Doublage

- Pose de cloisons

Le type de chantier : 90% de maisons neuves.

Contrat à durée déterminée 6 mois 35h

Expérience exigée de 5 ans

Permis B + véhicule léger exigé

TOULENNE

Dans le cadre d’un remplacement pour arrêt maladie,

vous êtes chargé(e) de l’aide à la réalisation des plats dans le respect

des normes d’hygiène, de la méthode HACCP

et des menus établis par l’Économe.

Vous maîtrisez l’utilisation du matériel propre aux cuisines de collectivité

et êtes en capacité de servir environ 30 couverts le midi et 60 couverts le soir.

Votre rémunération est établie selon la convention collective n° 66.

Vous travaillez du lundi au dimanche, en alternant repos

le vendredi/samedi ou le samedi/dimanche et selon les horaires suivants :

- Du lundi au jeudi : 8h30-13h30 //17h-20h

- Vendredi : 9h-13h0

- Dimanche :16h-19h

**** PRISE DE POSTE LE 2 JANVIER 2017 ****

Contrat à durée déterminée 1 mois 35h00

Expérience exigée de 1 an en cuisine de collectivité

PODENSAC

Polyvalent(e) dans le service en restauration, vous êtes en mesure

d’accueillir les clients, d’assurer le service en salle et d’en effectuer l’encaissement.

Investi(e) dans vos fonctions et le secteur de la restauration,

vous savez et appréciez : dresser les tables, conseiller la clientèle

dans ses choix selon les suggestions du jour et les cartes (plats et boissons),

prendre les commandes et servir en autonomie environ 30 couverts.

Réactif(ve), rigoureux(se), vous savez travailler en collaboration avec l’équipe en place.

Satisfaire la clientèle est un de vos facteurs clefs de motivation;

vous y œuvrez grâce à votre grand sens du relationnel.

***Poste à pourvoir mi-janvier 2017 – Durée hebdomadaire évolutive***

Contrat à durée indéterminée 24h00

Expérience exigée de 2 ans sur même type de poste

CADILLAC

Sous la responsabilité du manager du secteur bricolage et à partir

des objectifs fixés par la direction, vous coordonnez et organisez les activités

de rayons dont vous avez la charge afin de maximiser

son chiffre d’affaires et sa rentabilité.

Vous êtes responsable de l’aspect commercial et des relations avec les fournisseurs.

Vous encadrez et animez une équipe constituée de 5 personnes

dans le respect des règles sociales.

Vous accueillez et conseillez nos clients en leur apportant des solutions techniques

et les accompagnez dans la réalisation de leurs projets.

Votre présence quotidienne sur le terrain vous permet de gérer parfaitement

la tenue de vos rayons, la mise en place et l’implantation des nouveautés.

La connaissance du secteur plomberie, chauffage,

sanitaire serait un atout supplémentaire.

Contrat à durée indéterminée 36h45

Expérience exigée de 3 ans

Niveau : Bac ou équivalent Commerce exigé

LANGON

Vous travaillez au sein d’un restaurant traditionnel,

spécialisé en poissons et fruits de mer (35 couverts en moyenne, jusqu’à 70 l’été).

Vous travaillez de façon autonome et polyvalente =

- vous êtes en charge du service salle (préparation des tables, accueil des clients,

prise des commandes, service des plats, encaissement,

débarrassage des tables, nettoyage de la salle)

- vous travaillez également en cuisine (préparation et cuisson des plats,

plonge, entretien de votre espace de travail)

Vous travaillez en coupure et bénéficiez de 2 jours de repos par semaine.

Le restaurant est fermé le mardi soir et mercredi toute la journée.

Votre poste pourra être évolutif selon vos compétences et votre qualification.

***Poste à pourvoir pour début janvier 2017***

Contrat à durée indéterminée 35h

Expérience exigée de 2 ans en cuisine et service salle

Niveau : CAP, BEP ou équivalent Cuisine exigé

PREIGNAC

EN LOT-ET-GARONNE

Conducteur routier national.

Savoir effectuer un dételage- Attelage.

Savoir débacher.

Savoir arrimer.

CDI MIRAMONT

Poste polyvalent en officine de centre ville :

délivrance d’ordonnances, gestion du tiers payant

Réception des commandes et merchandising.

Rangement et entretien de la surface de vente.

Vous devez impérativement être titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie.

CDI 20 H

MARMANDE

Dans le cadre d’un remplacement pour une durée minimale de 6 mois.

Restaurant d’hôtel ouvert midi et soir 7j/7:

travail sur 5 jours avec 2 jours de repos consécutifs

Horaires en coupure: 9h30-14h30 et 19h-23h

CDD 1 mois

MARMANDE

Technicien, vous intervenez sur site client ou dans un local

pour l’installation de matériel informatique et monétique.

Interventions en agences bancaires pour le matériel informatique

Dans le cadre du renouvellement du parc informatique,

procéder à l’échange standard du matériel.

Appliquer une procédure de tests aux différents stades de l’intervention.

Conseiller et assister techniquement l’utilisateur en intégrant

les données liées à son environnement professionnel.

Diagnostic de pannes pouvant survenir lors de l’installation etc…

Afin de faciliter le suivi de votre candidature,

merci de privilégier l’envoi de votre dossier via votre propre messagerie.

CDI 35 H

TONNEINS