ALERTE EMPLOI - Les offres de ce jeudi 24 novembre

EN SUD GIRONDE

La GUYENNOISE recrute des apprentis afin de préparer

le BAC PRO PLP (Pilotage de Lignes de Production).

Le titulaire d’un bac pro PLP est chargé de conduire

et gérer les installations automatisées des entreprises de l’agro-alimentaire.

Il est le responsable de sa ligne de fabrication tant sur le plan matériel que humain.

Il aura en charge le pilotage, les changements de production,

l’approvisionnement des matières premières, la maintenance

de premier niveau, la qualité, la traçabilité et l’hygiène du produit.

Sa fonction lui permettra d’avoir en permanence un regard

sur les délais, le coût et la qualité du produit cœur du métier

dans l’agro-alimentaire. Formation : en entreprise et au centre de formation :

IFRIA > Eysines > hébergement et restauration sur place.

Contrat à durée déterminée 24 mois

Contrat apprentissage

Débutant accepté

SAUVETERRE

Vous préparerez le Bac professionnel B.I.T

(Bio Industrie de Transformation) en contrat d’apprentissage.

Intégré(e) à l’équipe production, vous assurez sous l’autorité

d’un chef d’équipe différentes interventions sur des process discontinus,

différentes machines de transformation, de cuisson ou de conservation

et de conditionnement, vous assurez la maintenance du premier niveau.

Lieu de formation : Blanquefort

Avoir entre 18 et 26 ans, avoir un diplôme de niveau 5 ou avoir

suivi une classe de première pour une formation sur 24 mois

ou être titulaire d’un BAC Technique, Professionnel ou général

Contrat apprentissage

Contrat à durée déterminée 24 mois

LANGON

Vous préparerez le Bac Pro PLP (pilote de ligne de production)

en contrat d’apprentissage en 1 ou 2 ans selon votre profil.

Intégré(e) à l’équipe production, vous assurez sous l’autorité d’un chef d’équipe

la conduite d’une ligne de production automatisée

(approvisionnement, maintenance de 1er niveau, réglage machine, contrôle qualité ).

Dans le cadre du contrat d’apprentissage,

vous alternez des période en centre de formation et en entreprise.

Lieu de formation : Eysines

Avoir entre 18 et 26 ans, avoir un diplôme de niveau 5 ou avoir suivi une classe

de première pour une formation sur 24 mois ou être titulaire d’un BAC Technique,

Professionnel ou général pour une formation sur 12 mois

Contrat apprentissage

Contrat à durée déterminée 24 mois

SUD GIRONDE – LANGON

EN LOT-ET-GARONNE

Expérimenté, autonome, vous travaillerez en atelier et

serez amené/e à faire des déplacements en région Aquitaine.

Expérience exigée 1 an

CDD 3 mois

TONNEINS

Maîtrise des bases en pâtisserie.

CAP pâtisserie

Contrat à durée déterminée 3 mois

MARMANDE

Mise en rayon, accueil clientèle, nettoyage des locaux et petites livraisons

Posséder le permis B depuis au moins 3 ans (pour les livraisons)

Expérience exigée d’un an

CDI

24H (Horaires normaux)

MARMANDAIS

Poste d’aide-soignant pour travailler au domicile

de personnes sur le Villeneuvois et Castelmoron/Lot.

Diplôme d’aide-soignant ou aide médico psychologique exigé.

Contrat à partir du 13 01 2017.

Véhicule de service servi.

CDI / débutant accepté

CASTELMORON-SUR-LOT

Justifiant d’une expérience significative et réussie en PME

et idéalement dans le secteur de la construction, vous assurerez:

- l’accueil téléphonique et les relations avec la clientèle

- le suivi du planning du dirigeant

- l’établissement des devis et le suivi de la facturation

- la constitution et le suivi des dossiers de marchés publics

(veille et soumission aux appels d’offre)

Vous travaillerez sur le logiciel BATIGEST.

Par ailleurs, une très bonne pratique des outils bureautiques

(Word, Excel, Outlook) est requise.

L’organisation du temps de travail (25H sur la semaine)

pourra être adaptée en fonction de vos éventuelles contraintes.

Expérience exigée à minima de 5 ans dans le domaine de la construction

CDI 25 H hebdo

Entreprise spécialisée dans la mécanique de précision recherche un tourneur C.N.

en charge de l’usinage de pièces de petites dimensions en petites ou moyennes

séries sur tour fraiseur MAZAK (langage Mazatrol).

Compétences exigées :

- Lecture de plans

- Connaissance des matériaux à usiner

- Modifications des correcteurs de cotes

- Optimisation des phases d’usinage

- Contrôle en cours d’usinage et final

- Autonomie

Horaires en 2*8.

CDI 35H

FAUILLET

Recherche vendeur. Travail en équipe (17 personnes)

sur le secteur de Marmande.

CDI – Expérience exigée 6 mois

MARMANDE

Vous avez une solide expérience en cabinet d’architecte

ou en tant que conducteur de travaux.

vous avez de bonnes connaissances dans le secteur du bâtiment.

Vous serez amené/e à vous déplacer sur des chantiers.

Vous êtes capable d’aller jusqu’à l’élaboration de plan

dans le cadre d’un permis de construire.

Vous maîtrisez ou un plusieurs logiciels de dessin

Expérience exigée au moins 6 ans –

CDI – 24H

MARMANDE

Description du Poste: L’animateur/trice du RAM

doit être en mesure d’assurer les missions suivantes :

- Informer les parents et professionnels de la petite enfance

sur les possibilités d’accueil du territoire, le métier de garde à domicile,

le droit du travail (soutien aux employeurs et à la professionnalisation).

- Offrir un cadre de rencontre et d’échange autour de temps

d’activités et d’animation (ateliers d’éveil) en direction des enfants,

des parents et des professionnels de l’enfance (projets collectifs, formations…)

- Favoriser les échanges et partenariats avec les institutions partenaires

(Caf, PMI, Réseau des RAM…) et les lieux d’animation du territoire.

- Participer au projet de fonctionnement et à la promotion du RAM

- Assurer la gestion administrative et des équipements

Profil recherché:

- Bonnes connaissances du milieu de la petite enfance

(acteurs, fonctionnement, réglementation…)

- Accueil, animation, médiation javascript:void(17)

- Autonome et dynamique

CDD 12 mois 17H30

Expérience au moins un an

Bac+2 ou équivalent Petite enfance exigé

Educ. jeunes enfants; puériculture

DURAS

Entreprise spécialisée dans la mécanique de précision recherche

un tourneur conventionnel en charge d’assurer l’usinage

de pièces mécaniques unitaires ou en très petites séries.

La maîtrise des techniques d’usinage traditionnel est indispensable :

- Définir le processus de fabrication de la pièce

- Choix des outils nécessaires

- Contrôle en cours d’usinage et final

Autonomie et rigueur sont exigées.

Expérience exigée au moins 20 ans

CDI 35H

FAUILLET