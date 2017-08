ALERTE EMPLOI - Les offres de ce jeudi 24 août

EN SUD GIRONDE

- Assurer les interventions de maintenance courante sur les équipements

du parc machines des lignes de production

- Assurer le réglage des machines de production

- Réparer et remplacer les pièces et organes mécaniques défectueux

par dépose et pose

- Assurer l’entretien courant à partir d’un plan de maintenance

- Enregistrements des interventions sur ordinateur

- Respecter les règles de sécurité et d’hygiène en production

- Travailler en collaboration avec les chefs d’équipe

- Toutes autres missions en rapport avec le poste

- Manutention avec transpalette électrique et chariot élévateur

- Possibilité de travailler en 3×8.

- Possibilité de travailler samedi et jour férié.

33 – ST FERME

Vous réaliserez les vendanges sur des parcelles de vignes situées

sur Monprimblanc et Sauternes.

30 postes sont à pourvoir (5 porteurs et 25 coupeurs),

ni logés, ni nourris.

Votre contrat débutera le 18 septembre 2017.

Vous avez impérativement déjà travaillé dans les vignes.

33 – MONPRIMBLANC et SAUTERNES

Vous réaliserez l’effeuillage sur des parcelles de vignes situées

sur Monprimblanc et Sauternes.

6 postes sont à pourvoir, ni logés, ni nourris.

Votre contrat débutera le 28 août 2017.

Vous avez impérativement déjà travaillé dans les vignes.

33 – MONPRIMBLANC et SAUTERNES

Vous serez en charge de la création et de la fabrication d’éléments

composites (fibre de verre) pour motos.

Vous réalisez ces fabrications à partir de moulage contact.

***Vous possédez impérativement des connaissances en moto***

Vous serez formé(e) si besoin en interne à la prise de poste via

une Action de Formation Préalable au Recrutement.

Contrat à durée déterminée 6 mois – 20h

Débutant accepté

33 – SAUVETERRE-DE-GUYENNE

EN LOT-ET-GARONNE

Votre mission principale sera de faire du placo et des joints :

- Montage et assemblage de cloisons sur les mûrs, sols, ou plafonds.

- Doublage des murs en plaque de placoplâtre.

Réalisation d’une cloison en placoplâtre.

Vous avez envie de vous investir dans une petite entreprise artisanale.

Chantiers sur les départements : 33, 40 et 47

Contrat à durée indéterminée

Contrat travail

35H Horaires normaux + 4 heures

Salaire : selon expérience et qualification

Déplacements : Quotidiens Régional

MARMANDE

Nous recherchons pour un client sur le territoire marmandais,

spécialisé dans l’isolation de bâtiments des manœuvres

pour la pose de revêtements et d’isolants.

Ayant déjà une première approche professionnelle des métiers

du bâtiment, ou désireux d’intégrer cette branche professionnelle,

vous êtes dynamique, bricoleur et polyvalent, et vous êtes motivé

pour vous investir sur le long terme dans une entreprise.

Une formation technique à la prise de poste est prévue.

Des découchés sont à prévoir ponctuellement sur des chantiers éloignés.

Une réunion d’information, suivie d’entretiens individuels (jobdating)

se tiendra au Pôle emploi de Marmande avec l’agence PROMAN.

Prévoyez un CV.

Travail intérimaire 6 mois

Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 euros à 9.79 euros sur 12 mois

Déplacements : Fréquents Régional

MARMANDE

Au départ de Casteljaloux, vous conduirez des ensembles plateaux

avec remorque de 44T. Autonome, vous êtes apte à réaliser un 1er diagnostic

pertinent en cas de panne afin de faciliter les opérations de dépannage.

Postes ZONE COURTE et ZONES GRAND REGIONAL (avec ou sans découché)

Une évaluation préalable à l’embauche pourra vous être proposée pour vérifier

l’adéquation au poste. FIMO/FCO à jour obligatoire.

Contrat à durée indéterminée

Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : selon convention collective

Déplacements : Quotidiens Régional

Casteljaloux et ses environs

Mécanicien poids lourds (H/F) expérimenté et autonome

votre activité se partagera entre les travaux de mécanique

en atelier et le remorquage des véhicules en panne ou avarie

(la formation au dépannage/remorquage pourra être dispensée

si une parfaite maîtrise de la mécanique PL est déjà acquise).

Le permis Super lourd (EC) est nécessaire pour remorquer

les véhicules. Astreinte une semaine sur deux.

Contrat à durée indéterminée

Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : à partir de 1400 euros net mensuels

TONNEINS