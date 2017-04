ALERTE EMPLOI - Les offres de ce jeudi 20 avril

EN SUD GIRONDE

Vous conduisez et manipulez une pelle ainsi qu’un BULL pour du TP.

Vous êtes impérativement titulaire des CACES R372 1-2-4-8

(Mini- pelle / pelle / Tracto Pelle / Tombereau)

***PRISE DE POSTE IMMEDIATE***

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 5 ans

Permis C et EC – Poids lourd + remorque exigée

PREIGNAC

Polyvalent(e), vous effectuez l’ensemble des opérations saisonnières

dans les vignes et le chai.

Vous êtes idéalement en mesure de conduire le tracteur.

***POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT***

Contrat à durée déterminée 5 mois

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 3 ans

Permis B – Véhicule léger exigé

PELLEGRUE

Vous réalisez des opérations d’épamprage et de levage

sur des parcelles viticoles.

Vous vous déplacez de façon autonome sur les parcelles,

situées autour de Semens.

Votre contrat débutera début mai 2017.

Vous possédez impérativement 2 saisons minimum d’expérience

sur ce même type de poste. 4 postes à pourvoir, ni logés, ni nourris

Contrat travail saisonnier 2 mois

35H Horaires variables

Expérience exigée de 1 an – minimum 2 saisons épamprage/levage

SEMENS

En remplacement sur un congé maternité ou contrat à durée indéterminée

suivant vos attentes = Au sein d’un salon de coiffure mixte situé

en centre ville, vous serez chargé(e) des tâches suivantes :

- Conseil, aide aux choix et réalisation des coupes et des coiffures.

- Soins et traitements capillaires.

- Colorations.

- Conseil et vente de produits exposés au salon.

***** FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI *****

Contrat à durée déterminée 6 mois

35H Horaires normaux

Salaire : Selon convention + prime

Débutant accepté

CAP, BEP ou Brevet professionnel exigé en Coiffure

LANGON