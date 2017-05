ALERTE EMPLOI - Les offres de ce jeudi 18 mai

EN SUD GIRONDE

***Poste urgent***

Vous aurez la charge de la constitution des entrées froides

dont la préparation des fruits de mer.

Vous effectuerez également la plonge.

Vous êtes autonome sur votre poste de travail.

Vous travaillerez en coupures, tous les jours sauf mercredi,

mardi soir et dimanche soir.

Vous intervenez dans le cadre d’un remplacement maladie.

SAINT MACAIRE

Dans le cadre d’un remplacement , vous travaillez en équipe

avec 5 personnes, sous la responsabilité de votre supérieur.

Vous assurez la présentation des produits, le conseil et la vente.

Une expérience en rayon poissonnerie est souhaitée.

Vous travaillez du lundi au samedi et 1 dimanche sur 4,

jours de repos par rotation,

13 eme mois, participation aux bénéfices.

*** RECRUTEMENT IMMEDIAT**** CDD de 2 mois .

Le contrat pourra être pérennisé à terme.

BEGUEY

Maçon qualifié , vous interviendrez sur les chantiers neufs,

rénovation, démolition et pierre.

Vous avez une bonne résistance physique et êtes volontaire.

RECRUTEMENT URGENT

LA REOLE

Dans le cadre d’un remplacement, vous réaliserez et aiderez

à l’accomplissement des activités domestiques et administratives

simples auprès des particuliers : ménage, nettoyage, lavage,

repassage du linge, rangement des vêtements, aide aux repas,

accompagnement aux courses.

De façon ponctuelle, vous stimulerez l’autonomie, aiderez et

accompagnerez dans les actes essentiels de la vie quotidienne.

Vous travaillerez 15 kms autour de Monségur et avec une amplitude

horaire de 7h00 à 20h (+ un week end par mois).

*** Prise de poste pour début juin ***

MONSEGUR

Recherche un ouvrier qualifié niveau 2 ou minimum

CAP avec ou sans expérience .

Autonome , pouvant travailler en hauteur .

Vous vous rendez à l’atelier pour départ sur les chantiers

Le salaire sera négocié selon votre qualification et expérience .

SAUTERNES

EN LOT-ET-GARONNE

Nous recherchons un(e) Coiffeur/se mixte polyvalent(e) autonome.

Vos missions principales seront les suivantes :

- Accueillir le clientèle – Réaliser un diagnostic

- Effectuer des coupes hommes, femmes, enfants, maîtriser les dégradés

effilages et piquetages – Maîtriser les techniques de mèches, balayages,

colorations et mise en forme – Exécuter les coiffages conseil

en produits de revente et encaissement.

Cdi Miramont de Guyenne

21 h/hebdo

Dans le cadre de l’ouverture d’une boucherie/ charcuterie produits traiteurs

rôtisserie sur Marmande, vous participerez principalement à la vente

des produits traiteurs et rôtisserie. Sous la responsabilité du gérant

qui s’occupera de la partie boucherie vos missions seront : accueillir

le clients, prendre en compte sa demande et réaliser l’encaissement.

Vous avez idéalement une expérience dans le secteur de la vente de

produits alimentaires et êtes au fait des normes d’hygiène et de sécurité.

Ce poste est proposé en CDI avec période d’essai renouvelable.

MARMANDE

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 ans

CAP, BEP ou équivalent Traiteur souhaité

Recherche un/une IDE pour Foyer de Vie / Foyer d’Accueil Médicalisé.

Possibilité d’évolution horaire. remplacement départ à la retraite.

Prise de poste rapide.

TONNEINS

Contrat à durée indéterminée

Débutant accepté

Bac+3, Bac+4 ou équivalent Infirmier exigé

Vous réceptionnez les marchandises que vous contrôlez quantitativement

et qualitativement. Vous serez mené à faire de la manutention.

Vous maîtrisez l’outil informatique.

TONNEINS

Contrat à durée déterminée 1 mois

Expérience exigée au moins 6 mois

Vous travaillerez un jour par semaine à raison de 8 H,

Puis 5 semaines par an à temps plein.

Vous serez en charge de la gestion de la caisse et de l’accueil

physique et téléphonique de la clientèle et des fournisseurs.

Une période d’immersion en milieu professionnelle pourra

être proposée (vous rapprocher d’un conseiller pôle emploi pour plus d’informations).

TONNEINS

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 3 mois