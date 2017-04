ALERTE EMPLOI - Les offres de ce jeudi 13 avril

EN LOT-ET-GARONNE

Au sein d’un restaurant traditionnel :

-Vous faites la préparation des entrées, des grillades,

des poissons, des légumes, des sauces et des desserts.

Vous travaillez pour le service du midi du lundi au jeudi

et pour le service du midi et du soir le vendredi et le samedi.

Poste urgent, à pourvoir très rapidement.

47 – STE BAZEILLE

Contrat à durée déterminée 4 mois

Expérience exigée au moins 3 ans

CAP, BEP ou équivalent Cuisine exigé

Recherche un/e conducteur/rice de machine

en Industrie agro-alimentaire.

Vous serez garant des process de fabrication en vigueur,

et de la qualité des produits finis.

A ce titre, vous assurerez ;

- l’approvisionnement de l’outil de production

- le réglage des machines

- le suivi et contrôle de la production

- la maintenance de 1er niveau

47 – VIRAZEIL

Contrat à durée déterminée 6 mois

Expérience exigée au moins 1 an

Vous êtes spécialisé dans le matériel médical : mise en service

du matériel au domicile des patients (livraison, installation,

dépannages, entretien et maintenance).

Tenue des documents administratifs permettant la traçabilité

de l’activité,Activité commerciale aussi au sein de l’officine

pour animer et développer le rayon matériel médical.

Véhicule de service pour les livraisons.

Votre sens du service, de l’organisation et vos qualités relationnelles

vous permettront de réussir.

Manutentions de charges lourdes( 80kg) durée de travail

35h : 9h- 12h 14h-18h du lundi au vendredi.

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Expérience exigée au moins 1 an -Bac+2 ou équivalent

Préparation pharmacie Exigé

Vous assurez le bon fonctionnement des machines,

vous aurez à conditionner les légumes dans des conserves

et enregistrez des documents de traçabilité.

** Recrutement par le biais d’exercices de détections d’habiletés

(respect des normes et des consignes, contrôle visuel, maintenir

son attention dans la durée, contrôle qualité, manipuler

des objets/exécuter des gestes avec dextérité et capacité

à travailler en équipe).**

Contrat travail saisonnier 5 mois

47 – CASTELMORON SUR LOT

Recherche un/e cuisinier/ère expérimenté/e et autonome.

Contrat d’environ 3 semaines à partir de mi Juin.

Prolongation possible par la suite.

47 – TONNEINS

Contrat à durée déterminée 25 jours

35H Horaires normaux

Expérience exigée au moins 3 ans en cuisine

CAP, BEP ou équivalent Cuisine exigé

EN SUD GIRONDE

Vous préparez et chargez les commandes de rouleaux de clôture en brande.

Vous manipulerez des charges de 35 à 40 kgs.

Vous êtes impérativement titulaire du CACES 3.

Vous effectuez également l’entretien des espaces verts du site (tonte).

La prise de poste est immédiate.

33 – CAPTIEUX

Contrat à durée déterminée 3 mois 35h00

Débutant accepté

En tant que cuisinier, vos missions principales sont :

- Elaborer la carte en collaboration avec le gérant

- Réaliser des plats en sachant équilibrer la prestation

d’un point de vue gustatif et économique

- Choisir les produits qui serviront à leur élaboration

- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire

- Assurer la sécurité, la maintenance et le nettoyage de son poste de travail

Profil recherché :

Titulaire d’un CAP/BEP Cuisine minimum, vous disposez d’une expérience

réussie en tant que cuisinier dans le secteur de la restauration traditionnelle.

Reconnu(e) comme bon(ne) cuisinier(ère), vous êtes organisé(e),

rigoureux (se), autonome, bon(ne) gestionnaire avec un très bon relationnel.

Votre capacité d’adaptation sera un réel atout.

Horaires: Mardi au Samedi Midi + Jeudi au Samedi Soir

33 – BARSAC

Contrat à durée indéterminée 39h00

Débutant accepté

CAP, BEP ou équivalent Cuisine Exigé

Nous recherchons un conducteur/conductrice régional ou national

en CDD de 5 à 6 semaines pour le remplacement de salariés en congés.

Le choix de la couverture de vos déplacements

(Nouvelle Aquitaine ou France) s’organisera en interne

en fonction de vos possibilités.

FCO à jour et carte conducteur. qualification ADR de préférence.

***POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT***

TOULENNE

Contrat à durée déterminée 1 mois 48h00

Expérience exigée au moins 1 an