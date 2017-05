ALERTE EMPLOI - Les offres de ce jeudi 11 mai

EN SUD GIRONDE

Vous travaillez au sein d’un restaurant traditionnel,

spécialisé en poissons et fruits de mer

(35 couverts en moyenne, jusqu’à 70 l’été).

Vous travaillez de façon autonome au sein d’une brigade

de 4 personnes et sous la responsabilité du Chef Cuisinier.

Vous êtes chargé(e) de la préparation et de la cuisson des plats,

du dressage des assiettes, de la plonge, de l’entretien

de votre espace de travail.

Vous travaillez en coupure et bénéficiez de 2 jours de repos par semaine.

Le restaurant est fermé le mardi soir et mercredi toute la journée.

***Poste à pourvoir immédiatement***

Contrat à durée indéterminée

39H Travail samedi et dimanche

Expérience exigée de 4 ans en cuisine

CAP, BEP Cuisine exigé

PREIGNAC

Vous interviendrez en qualité d’Électricien / Électricienne de maintenance

en automatisme pour une PME spécialisée dans la fourniture, la pose

et la maintenance des clôtures portails, et systèmes automatisés.

Vous travaillerez seul(e) ou en équipe pour la réalisation de travaux :

- De maintenance et de réparation sur des systèmes automatisée

(type portails, barrière levante, contrôle d’accès, portes sectionnelles, …)

- De travaux de neufs sur l’installation d’équipements

(type portails, barrière levante, contrôle d’accès, portes sectionnelles, …)

****RECRUTEMENT URGENT *****

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 5 ans

Permis B – Véhicule léger exigé

LANGON

Vous interviendrez de façon autonome sur des dépannages serrurerie

(remplacement et réparation de serrure tous types, ouverture de porte,

réglage de porte, ferme porte …).

Vous interviendrez également en travaux de fermetures neuves ou en rénovation :

stores, volets roulants, portes de garage, rideaux métalliques, automatisés ou non, interphone …

Vous maîtrisez les techniques d’installation des systèmes d’automatisme.

Vous savez souder à l’arc.

Vous êtes autonome, rigoureux, et respectueux des procédures

en place ainsi que de la clientèle.

**** RECRUTEMENT URGENT ******

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 5 ans

Permis B – Véhicule léger exigé

LANGON

Vous interviendrez sur l’ensemble des activités du métier de peintre automobile

(préparation des supports : rebouchage, ponçage, pose de mastic,

application de la peinture…)

Vous devez impérativement être titulaire d’un CAP peintre carrosserie

ou d’une expérience de 2 ans.

Une action de formation en amont du recrutement pourra être mise

en place selon vos compétences.

****RECRUTEMENT URGENT *****

Contrat à durée indéterminée

39H Horaires normaux

Débutant accepté

CAP, BEP Peinture carrosserie Exigé ou expérience de 2 ans minimum

LANGON

Vous interviendrez en qualité Cuisinier / Cuisinière pour un restaurant

qui propose 50 couverts.

Vous travaillerez des produits frais / cuisine traditionnelle

et du monde (wok, tapas)

Votre activité sera divisée en deux temps :

- De mai a juin : temps partiel de 24h : mardi au samedi le midi uniquement

- Juillet et aout : en temps plein, midi et soir en coupure, du mardi au samedi .

**** RECRUTEMENT URGENT****

Contrat travail saisonnier 4 mois

30H Horaires normaux

Expérience exigée de 3 ans

CAP, BEP Cuisine exigé

BAZAS

Vous interviendrez en qualité de Coiffeur / Coiffeuse en remplacement

sur un congé maternité ou contrat à durée indéterminée suivant vos attentes.

Au sein d’un salon de coiffure mixte situé en centre-ville,

vous serez chargé(e) des tâches suivantes :

- Conseil, aide aux choix et réalisation des coupes et des coiffures.

- Soins et traitements capillaires.

- Colorations.

- Conseil et vente de produits exposés au salon.

***** FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI *****

Contrat à durée déterminée 6 mois

35H Horaires normaux

Débutant accepté

CAP, BEP Coiffure exigé

LANGON

Vous travaillez dans un restaurant pouvant servir jusqu’à 200 couverts.

Vos missions :

- Dresser les tables.

- Accueillir les clients.

- Prendre les commandes.

- Servir les plats et boissons;

- Débarrasser et nettoyer les tables.

Vous travaillez en coupure (service du midi et du soir).

Le restaurant est ouvert 7 jours sur 7 mais vous bénéficierez de 2 jours

et demi de repos par semaine.

Vous devez avoir conscience des conditions d’activité :

station debout prolongée et nombreux déplacements.

***RECRUTEMENT IMMÉDIAT***

Contrat à durée déterminée 3 mois

35H Travail samedi et dimanche

Débutant accepté

CAP, BEP Service salle Souhaité ou BEP hôtellerie-restauration

LANGON

EN LOT-ET-GARONNE

Nous recherchons un(e) Assistant(e) Marketing en ALTERNANCE

pour intégrer l’équipe commerciale et Marketing. Rattaché(e)

au Responsable Marketing vous aurez principalement en charge

le référencement naturel du site, la mise en place et développement

de campagnes ainsi que la gestion du budget SEA via les campagnes

Adwords. Vous pourrez être amené à faire de la veille concurrentielle

et éditoriale, de l’analyse de trafic et création d’outils stat, à contribuer

au dev de notre image/activité sur les réseaux sociaux,à concevoir

et optimiser des contenus Web optimisés pour le référencement naturel,

participer à des campagnes multisupports, suivre et reporter

des KPI définis… Vous maîtrisez l’orthographe, la grammaire,

avez de très bonne notions des outils Google, un esprit d’équipe

et une aisance relationnelle, Vous préparez un diplôme de

Bac+3 à Bac+5 (licence pro ou Master) en Webmarketing

et/ou Communication avec un fort attrait pour le Webmarketing

N’HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ NOUS!

CDD 24 MOIS

TONNEINS

054PBXJ – Assistant administratif et technique (H/F)

Activités et tâches : relations fournisseurs, relations clientèle

une fois le devis signé, récupération des fichiers ou des informations,

planification, contrôle qualité, sortie de fabrication et emballage,

expéditions. Compétences nécessaires : utilisation courante d’excel,

internet, outlook, réactivité, dynamisme, aisance relationnelle,

organisation, autonomie.

CDI

SAMAZAN

DURAS (47) EHPAD de 84 lits dont un espace protégé de 26 lits,

recherche un(e) aide soignant/e ou aide médico-psychologique

diplômé(e). Poste de NUIT en CDI. Travail en roulement:

une semaine de 30 heures, une semaine de 40 heures et un weekend

sur deux. (Travail en 10 heures). Salaire selon CCU-

Reprise d’ancienneté à 100%

CDI

DURAS

Vous garderez à domicile des enfants sur la commune de Caumont sur Garonne

sur les horaires suivants, uniquement en semaine :

17 h à 18 h ou 12 h 15 à 17 h 45 ou 16 h à 18 h

Des déplacements sont prévus pour transporter les enfants

donc le permis est indispensable. Poste à pourvoir rapidement.

CDI 9 H/SEMAINE

CAUMONT SUR GARONNE