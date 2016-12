ALERTE EMPLOI - Les offres de ce 26 décembre

EN LOT-ET-GARONNE

- Gestion du site de production

- Mise en production et suivi des cultures, qualité des stocks

- Préparation des commandes et palettisation produits précultivés

- Chargement, déchargement de produits vrac, en big bags, sur palettes

- Suivi et entretien du site et du matériel

- Travaux divers liés à l’exploitation

- Vérification des livraisons fournisseurs

- Gestion de stock et inventaires

Caces 9

Nombre de personnes sous responsabilité : 8 à 10 personnes.

Formation préliminaire à Broué (28)

CDI

POUSSIGNAC

Description du poste

Réalisation de tuyauterie à façon, suivant indication ou relevé de cotes sur site.

Soudure TIG inox ou acier suivant EN 9606-1.

Vous avez idéalement de l’expérience en soudure TIG,

Compétences du poste

Assembler des canalisations

Couper les éléments et les mettre à dimensions et en forme par pliage,

cintrage, oxycoupage

Préparer les embouts et les bords à souder, à visser et les ajuster

Raccorder et fixer des lignes et accessoires de tuyauterie

Reporter les cotes et mesures sur les matériaux et effectuer les tracés

Réaliser un soudage nécessitant la qualification Tungsten

Inert Gas -TIG- (Soudage à l’arc TIG avec fil d’apport – 141)

CDI

STE BAZEILLE

Nous recherchons un(e) commercial(e) (H/F) qui ait la capacité

de conquérir un secteur :

les départements du Alpes de Hautes Provence (04), Alpes Maritime (06), Var (83).

Responsable du développement commercial de votre secteur,

vous prospectez, commercialisez, et fidélisez un portefeuille clients

de 1000 buralistes.

Votre autonomie et votre organisation sont nécessaires

pour optimiser vos ventes. Entraide, solidarité, échange

sont les valeurs importantes au sein de l’équipe commerciale

dont vous ferez partie.

De formation BAC+2 (commerce) ou avec une expérience significative,

nous comptons sur vous pour conquérir de nouveaux clients.

Vous aurez à votre disposition véhicule de fonction,

ordinateur portable et téléphone.

SAS TRADITAB, société en développement produit et commercialise

une gamme de tabacs à rouler et cigarettes.

Son siège social se situe à TONNEINS dans le Lot-et-Garonne 47.

CDI

35H

Atelier de carrosserie automobile recherche peintre expérimenté et autonome.

Prévoir période d’immersion pour évaluation des compétences.

CDI

MARMANDE