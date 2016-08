ALERTE EMPLOI - Les offres d'emploi du 27 août, en Sud Gironde et en Lot-et-Garonne

EN SUD GIRONDE

En collaboration avec les équipes enseignantes, vous interviendrez en alternance

sur trois écoles primaires situées à St-Macaire, St-Maixant et Verdelais.

Vous disposez donc obligatoirement d’un moyen de locomotion

vous permettant de vous déplacer sur ces trois communes.

***** BAFA OBLIGATOIRE *****

Contrat à durée déterminée 10 mois

9h hebdo

Débutant accepté

Vous êtes en capacité d’intervenir sur des installations d’irrigation,

dépannage électrique.

Montage de rampes d’irrigation

******Compétences en électrotechnique indispensables******

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 ans

SORE (Landes)

En collaboration avec l’infirmier et sous sa responsabilité,

vous dispenserez des soins de prévention, de maintien,

de relation et d’éducation à la santé pour préserver et restaurer

la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de la personne.

Contrat à durée déterminée 1 mois

Débutant accepté

CAP, BEP ou équivalent aide-soignant exigé

SAINT-MACAIRE

EN LOT-ET-GARONNE

Sous la responsabilité d un chef d équipe,

vous assurez la bonne marche de la ou les lignes de production

en coordonnant les ressources humaines et matérielles

mises à votre disposition, dans le respect des instructions

et avec des objectifs de productivité.

Vous contrôlez le fonctionnement des équipements

(réglages, réajustement, diagnostic de dysfonctionnement, maintenance, …).

Vous réalisez des actions de manutention inhérentes

au bon fonctionnement des lignes conduites.

Vous êtes force de proposition et participez à une démarche

d’amélioration continue.

Le profil recherché :

connaissance techniques dans la conduite de machines industrielles « légère »,

capacité à travailler en équipe et à organiser le travail de l’équipe ;

qualités indispensables de sérieux et de rigueur, dynamisme ;

intérêt pour les filières fruits et légumes.

CACES 1 est un plus.

CDD 3 mois

MARMANDE

Entreprise artisanale recherche un carreleur confirmé (H/F)

pour des chantiers locaux.

Carrelage ALTOE Patrice

CDD 6 mois

DURAS

Nous recherchons un coiffeur / une coiffeuse.

Poste urgent à pourvoir très rapidement.

CDI

MARMANDE

Artisan recherche un aide-maçon motivé

pour travailler sur chantiers autours de Lavergne.

CDI

LAVERGNE