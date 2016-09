ALERTE EMPLOI - Les offres du 2 septembre, en Lot-et-Garonne et en Gironde

EN LOT-ET-GARONNE

Vous êtes en charge du nettoyage des équipements pour un club sportif

(une vingtaine d’équipes). Vous réceptionnez, lavez,

dispatchez les séries de maillots et autres équipements.

Vous aurez également en charge la gestion de l’après match le weekend :

gestion du nettoyage des équipements mais également de la distribution

du goûter de toutes les équipes , ce qui implique également la gestion

des achats pour la préparation (sandwich, boissons …).

Vous faites preuve d’organisation et d’autonomie.

Vous êtes en relation avec les éducateurs sportifs.

Horaires modulables.

Cette offre est en contrat CAE (Contrat d’accompagnement dans l’emploi),

merci de faire vérifier votre éligibilité auprès d’un conseiller.

Vous travaillerez surtout le samedi et parfois le dimanche.

Poste à pourvoir rapidement.

CAE – CDD 12 mois

Débutant accepté

MARMANDE

Vous vendez des matériaux d’aménagement paysagers: granulats, dallages, pierre.

Vous gérez les stocks et les commandes.

Vous assurez les ventes, la facturation et les encaissements.

Vous êtes vigilant sur le suivi de la clientèle.

CDI

Expérience exigée au moins un an

FAUILLET

043RKTC – Téléconseiller (H/F)

CDI

Débutant accepté

MARMANDE

Expérience exigée d’au moins 2 ans

CAP exigé

CDI

CASTELJALOUX

CAP exigé et 2 ans d’expérience

Contrat saisonnier de 2 mois

CASTELJALOUX

EN SUD GIRONDE

Au sein du Lycée Agricole de Bazas,

vous enseignerez pour des classes seconde prod et baccalauréat professionnel.

Contrat de septembre à fin août 2016 (quotité à 50%), agent contractuel de droit public.

Vous réaliserez également des vacations au sein du CFFPPA.

Contrat à durée déterminée 12 mois

9H

Débutant accepté

Bac+3, Bac+4 ou équivalent Agroéquipement exigé licence en agro-équipement

BAZAS

Vous êtes dynamique, rigoureux/euse, respectueux/euse, volontaire,

pédagogue, attaché(e) aux valeurs professionnelles.

Vous possédez un sens relationnel et une capacité d’écoute,

capacité à travailler en équipe,

sens de l’organisation, capacité à proposer des actions d’amélioration.

Missions principales :

-Assurer des soins globaux à la personne dans un lieu de vie

-Évaluer et déterminer les moyens de la prise en soin et de l’adapter

-Garantir la conformité du niveau et de la qualité des besoins

des résidents par une approche humaine

- Travail en binôme

Contrat à durée déterminée long

***URGENT, poste à pourvoir de suite***

Contrat à durée déterminée 6 mois

CAP, BEP ou équivalent aide-soignant exigé

ou aide médico psychologique

CAUDROT